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Англия
29 мая 2025, 17:50 | Обновлено 29 мая 2025, 17:53
1158
0

Тренер Брентфорда поделился мыслями о новом контракте Ярмолюка

Томас Франк доволен решением Егора

29 мая 2025, 17:50 | Обновлено 29 мая 2025, 17:53
1158
0
Тренер Брентфорда поделился мыслями о новом контракте Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал решение украинца Егора Ярмолюка продлить контракт с клубом до 2031 года.

«Я очень доволен. Это ещё одна большая история успеха команды Нила Макфарлейна – его штаб отлично поработал, чтобы подготовить Егора к первой команде. Сейчас он уже два сезона является частью основного состава и проходит естественное и качественное развитие.

В прошлом году он получал игровое время почти в каждом матче, а в этом сезоне прибавил ещё больше.

Лучшее в Егоре – то, что он один из лучших на тренировках. Он тренируется усердно и с хорошей интенсивностью – это лучший способ попасть в состав.

Он выходил в старте в последних шести матчах – это его следующий шаг. Он великолепно прессингует, очень динамичный и покрывает большую часть поля.

Егор силён в единоборствах и обладает стремлением идти вперёд. Мне нравится, как он распределяет мяч по полю. У него ещё есть несколько аспектов, над которыми нужно работать, ведь он молодой игрок, но он – ещё один отличный пример футболиста «Брентфорда», который сделает нас сильнее в будущем и сам также станет лучше», – сказал Франк.

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Андрей Витренко Источник: ФК Брентфорд
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