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  4. «Лучшего игрока ротации не найти». Реакция фанов на контракт Караваева
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 17:36 |
281
0

«Лучшего игрока ротации не найти». Реакция фанов на контракт Караваева

Киевское «Динамо» продолжило сотрудничество с 32-летним фланговым защитником

29 мая 2025, 17:36 |
281
0
«Лучшего игрока ротации не найти». Реакция фанов на контракт Караваева
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

«Динамо» объявило о подписании нового соглашения с Александром Караваевым. Контракт рассчитан на следующий сезон с опцией продления на еще один.

Александр Караваев выступает за «Динамо» с 2019 года. За это время он сыграл за столичный клуб 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.

В сезоне 2024/25 Караваев провел за «Динамо» 29 матчей. Забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллиона евро.

Мнения болельщиков, как всегда, разделились. Одни рады продлению контракта с опытным игроком. Другие же вспоминают об ошибках Караваева.

Ihor: Караваев точно нужен.

Your troubles: Скорее это печально, чем хорошо…если в защиту ставить.

Михайло: Умный человек и хороший игрок!

Виктор Николаевич: Караваев ещё послужит Динамо!!!

T. Igor: Ни удара, ни подачи. Запомнился только привозами. Один привоз стоил группового этапа Лиги чемпионов.

Sanya TS: Легенда клуба = нет обжалований, но за этот сезон очень сильно разочаровал в плане обороны (что является основной чертой защитника, а не голы), по моему мнению, его пролонгировали только для статуса ветерана и сожаления денег на перспективных молодых игроков.

Sera: Пока не научится бить пенальти.

liruka_repa_96: Как игрок ротации – лучшего не найти, да еще и с опытом игры в еврокубках, но еще нужно подпускать кого-то из молодежи, Кара не вечна, сезон, два и замена потребуется.

Ukraine: Единственный из немногих игроков Дк заслуживающий уважения, на уровне с Буяльским, .... Не имеет смысла заменять, или усиливать конкурентные команды ЧУ. Когда проигрывает окончательно конкуренцию, тогда и будет принимать решения. Сейчас все пока логично.

Andromed: Ну, это было ожидаемо, лучшего универсала Динамо, со своими возможностями, сейчас банально не найдет.

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Динамо Киев Александр Караваев продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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