Без упоминания о Металлисте 1925. Инсайдер рассказал, где будет Пиоли

59-летний итальянский специалист Стефано Пиоли может покинуть «Аль-Наср» летом.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, Стефано Пиоли потерял доверие руководства и уже летом может быть уволен.

Также сообщается, что на экс-тренера «Милана» претендует несколько клубов из Серии А.

Можно прогнозировать, что это могут быть «Аталанта», «Рома» и «Ювентус».

Упоминаний о том, что Стефано Пиоли может возглавить украинский «Металлист 1925», нет.