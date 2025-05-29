Италия29 мая 2025, 17:22 | Обновлено 29 мая 2025, 17:31
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Без упоминания о Металлисте 1925. Инсайдер рассказал, где будет Пиоли
Стефано Пиоли может быть уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»
29 мая 2025, 17:22 | Обновлено 29 мая 2025, 17:31
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59-летний итальянский специалист Стефано Пиоли может покинуть «Аль-Наср» летом.
Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, Стефано Пиоли потерял доверие руководства и уже летом может быть уволен.
Также сообщается, что на экс-тренера «Милана» претендует несколько клубов из Серии А.
Можно прогнозировать, что это могут быть «Аталанта», «Рома» и «Ювентус».
Упоминаний о том, что Стефано Пиоли может возглавить украинский «Металлист 1925», нет.
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"Страшне перо у гусака" журналу "Перець".