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Италия
29 мая 2025, 17:22 | Обновлено 29 мая 2025, 17:31
517
2

Без упоминания о Металлисте 1925. Инсайдер рассказал, где будет Пиоли

Стефано Пиоли может быть уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

29 мая 2025, 17:22 | Обновлено 29 мая 2025, 17:31
517
2
Без упоминания о Металлисте 1925. Инсайдер рассказал, где будет Пиоли
Getty Images/Global Images Ukraine

59-летний итальянский специалист Стефано Пиоли может покинуть «Аль-Наср» летом.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, Стефано Пиоли потерял доверие руководства и уже летом может быть уволен.

Также сообщается, что на экс-тренера «Милана» претендует несколько клубов из Серии А.

Можно прогнозировать, что это могут быть «Аталанта», «Рома» и «Ювентус».

Упоминаний о том, что Стефано Пиоли может возглавить украинский «Металлист 1925», нет.

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Николо Скира Аль-Наср Эр-Рияд Стефано Пиоли отставка Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Рома Рим Ювентус Металлист 1925
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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Burevestnik
""Піолі і Металіст-1925"" - 
непоганий варіант назви статті для сторінки
"Страшне перо у гусака" журналу "Перець".
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Gargantua81
Рома договаривается с Гасперини
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