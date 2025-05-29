Поедут в Австрию. Карпаты обнародовали план на летнее межсезонье

Львовские «Карпаты», как и большинство коллективов Украинской Премьер-лиги, отправились в отпуск по завершению национального первенства.

По информации пресс-службы «львов», с 9 июня футболисты клуба начнут удаленную подготовку под наблюдением тренеров. Далее команду ждет первый сбор на клубной базе в Бартатове, который пройдет с 24 июня по 5 июля.

Следующий командный сбор запланирован на 8 июля, место проведения – Австрия. Во время этого этапа коллектив сыграет семь контрольных матчей, имена соперников будут объявлены позже. Завершится сбор перед августом – 25 июля.

Напомним, что в турнирной таблице «львы» заняли шестое место, имея в активе 46 пунктов.