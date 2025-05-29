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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 16:44 | Обновлено 29 мая 2025, 16:51
328
0

Поедут в Австрию. Карпаты обнародовали план на летнее межсезонье

Львовскую команду будет ждать семь спаррингов в июле

29 мая 2025, 16:44 | Обновлено 29 мая 2025, 16:51
328
0
Поедут в Австрию. Карпаты обнародовали план на летнее межсезонье
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты», как и большинство коллективов Украинской Премьер-лиги, отправились в отпуск по завершению национального первенства.

По информации пресс-службы «львов», с 9 июня футболисты клуба начнут удаленную подготовку под наблюдением тренеров. Далее команду ждет первый сбор на клубной базе в Бартатове, который пройдет с 24 июня по 5 июля.

Следующий командный сбор запланирован на 8 июля, место проведения – Австрия. Во время этого этапа коллектив сыграет семь контрольных матчей, имена соперников будут объявлены позже. Завершится сбор перед августом – 25 июля.

Напомним, что в турнирной таблице «львы» заняли шестое место, имея в активе 46 пунктов.

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отпуск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
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