Поедут в Австрию. Карпаты обнародовали план на летнее межсезонье
Львовскую команду будет ждать семь спаррингов в июле
Львовские «Карпаты», как и большинство коллективов Украинской Премьер-лиги, отправились в отпуск по завершению национального первенства.
По информации пресс-службы «львов», с 9 июня футболисты клуба начнут удаленную подготовку под наблюдением тренеров. Далее команду ждет первый сбор на клубной базе в Бартатове, который пройдет с 24 июня по 5 июля.
Следующий командный сбор запланирован на 8 июля, место проведения – Австрия. Во время этого этапа коллектив сыграет семь контрольных матчей, имена соперников будут объявлены позже. Завершится сбор перед августом – 25 июля.
Напомним, что в турнирной таблице «львы» заняли шестое место, имея в активе 46 пунктов.
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