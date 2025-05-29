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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 16:34 | Обновлено 29 мая 2025, 16:40
4080
5

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня

Руслан Ротань больше не является тренером «Александрии»

29 мая 2025, 16:34 | Обновлено 29 мая 2025, 16:40
4080
5
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

«Александрия» официально объявила об уходе Руслана Ротаня с должности главного тренера клуба. Об этом пресс-служба клуба написала в своих социальных сетях.

«Благодарим тренера, который написал самую успешную страницу в истории нашего клуба. Желаем Руслану Петровичу успехов в дальнейшей карьере и новых достижений! Вы навсегда в наших сердцах! 💛🖤💚», — говорится в сообщении.

Руслан Ротань возглавил «Александрию» зимой 2023 года. Вместе с командой специалист завоевал историческое серебро текущего сезона украинской Премьер-лиги, набрав 67 турнирных очков после 30 сыгранных матчей.

Ожидается, что украинский специалист продолжит тренерскую карьеру в житомирском «Полесье», о назначении которого должно быть объявлено в ближайшее время.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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Комментарии 5
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Владислав Антонов
Переріс рівень Олександрії, то треба рухатися вперед кар'єрними сходами
З іншого боку - це гарантовано мінус одна команда в єврокубках, знову ці зміни на гірше в міжсезоння.
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+2
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Олександр
Баварія цікавилася ротанєм
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0
Burevestnik
Ротань зі своїм штабом вже не в клубі,
5-6 футболістів збираються піти з Олексашки,
це призведе до того, шо клуб можливо 
стане посереднім клубом УПЛ, якщо не гірше,
на жаль...
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0
Mamay
Навіть Алонсо лишився нашо то було шось будувати до чогось йти шоб на пів дороги лишити, не розцмію чесно, ну і теоретично куди він залізе в шось таке шоб грати в еврокубках і норм чемпіонат, шось тяжко уявити, бабла косити теж не думаю сильно йому вийде
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0
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