ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня

«Александрия» официально объявила об уходе Руслана Ротаня с должности главного тренера клуба. Об этом пресс-служба клуба написала в своих социальных сетях.

«Благодарим тренера, который написал самую успешную страницу в истории нашего клуба. Желаем Руслану Петровичу успехов в дальнейшей карьере и новых достижений! Вы навсегда в наших сердцах! 💛🖤💚», — говорится в сообщении.

Руслан Ротань возглавил «Александрию» зимой 2023 года. Вместе с командой специалист завоевал историческое серебро текущего сезона украинской Премьер-лиги, набрав 67 турнирных очков после 30 сыгранных матчей.

Ожидается, что украинский специалист продолжит тренерскую карьеру в житомирском «Полесье», о назначении которого должно быть объявлено в ближайшее время.