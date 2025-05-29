ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Руслан Ротань больше не является тренером «Александрии»
«Александрия» официально объявила об уходе Руслана Ротаня с должности главного тренера клуба. Об этом пресс-служба клуба написала в своих социальных сетях.
«Благодарим тренера, который написал самую успешную страницу в истории нашего клуба. Желаем Руслану Петровичу успехов в дальнейшей карьере и новых достижений! Вы навсегда в наших сердцах! 💛🖤💚», — говорится в сообщении.
Руслан Ротань возглавил «Александрию» зимой 2023 года. Вместе с командой специалист завоевал историческое серебро текущего сезона украинской Премьер-лиги, набрав 67 турнирных очков после 30 сыгранных матчей.
Ожидается, что украинский специалист продолжит тренерскую карьеру в житомирском «Полесье», о назначении которого должно быть объявлено в ближайшее время.
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