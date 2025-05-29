Еще один: 19-й сеяный Ролан Гаррос отдал матч 200-й ракетке с 2:0 по сетам

19-й сеяный Открытого чемпионата Франции 2025 Якуб Меншик (Чехия, ATP 19) завершил выступления на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде чех вышел играть против представителя Португалии Энрике Роши (АТР 200). Меншик уверенно забрал первые два сета, но затем отдал три партии подряд.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Энрике Роша (Португалия) [Q] – Якуб Меншик (Чехия) [19] – 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3

Интересно, что в третьей партии Якуб сделал брейк в пятом гейме и повел 3:2, но растерял преимущество, после чего и начался камбек Энрике.

Роша во второй раз в карьере обыграл теннисиста из топ-20 рейтинга АТР. В сентябре 2024 года он закрыл Каспера Рууда в поединке Кубка Дэвиса. Забавно, но это все матчи Энрике против игроков из первой двадцатки – 2 виктории из 2 возможных.

Роша впервые в карьере выступает в основной сетке турнира Grand Slam. На Ролан Гаррос 2025 он стартовал из квалификации, где одолел Робин Бертрана, Томаса Барриоса и Люку ван Аша. На старте основы 21-летний португалец в пяти сетах выбил Николоза Басилашвили.

Следующим соперником Энрике будет казахстанец Александр Бублик, который во втором раунде РГ-2025 также оформил камбек с 0:2 по сетам. Бублик отыгрался и закрыл Алекса де Минаура.