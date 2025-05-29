9-я ракетка мира, ведя 2:0 по сетам, проиграл и завершил выступление на РГ
Алекс де Минаур в пяти сетах уступил Александру Бублику
Девятая ракетка мира Алекс де Минаур завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Во втором раунде австралийский теннисист, получивший девятый номер посева, в пяти сетах уступил Александру Бублику (ATP 62) из Казахстана. Убедительно выиграв первые два сета, австралиец в последующих партиях растерял преимущество и потерпел неожиданное поражение.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 55 минут. Это было их четвертое противостояние и первая победа представителя Казахстана.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Алекс де Минаур (Австралия) [9] – Александр Бублик (Казахстан) – 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6
Казахский теннисист впервые в карьере вышел в третий круг парижского мейджора.
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