«Я понимаю». Маркевич пояснил, почему Суркис не отпустил Бражко в АПЛ
Специалист дал совет молодому полузащитнику
Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет Владимиру Бражко после сорванного трансфера в английский Вулверхэмптон, который мог состояться зимой.
«Сказалось ли на Бражке то, что Суркис не продал его в Вулверхэмптон? Ну, да не продал, но еще продадут! Я здесь в чем-то понимаю тренера и президента, потому что команда сражалась за золотые медали. Надо работать!
Если тебя приметили зарубежные клубы, то в любом случае будут наблюдать и дальше. Надо высокий уровень игры показывать. Если работать, то все будет хорошо», – сказал специалист.
В сезоне 2024/25 Бражко провел 37 матчей за Динамо во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативных передачи. Контракт Владимира с клубом рассчитан до 30 июня 2029, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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