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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 14:37 | Обновлено 29 мая 2025, 16:07
653
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Судаков потянет уровень Наполи? Могут возникнуть проблемы»

Именитый украинский специалист оценил уровень игры «Шахтера» и Георгия Судакова

29 мая 2025, 14:37 | Обновлено 29 мая 2025, 16:07
653
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Судаков потянет уровень Наполи? Могут возникнуть проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил уровень игры полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, а также поделился мнением о его перспективах в чемпионате Италии:

«Судаков немного сдал, но я ему желаю только удачи. Задатки у него хорошие. В этом сезоне он недоработал в «Шахтере», но и не только он. Мне вообще непонятно, что произошло в донецком клубе. Они должны легко выигрывать чемпионат, а в итоге едва третье место заняли.

Если Судаковым интересуется «Наполи», то ему нужно прибавлять, ведь в Серии А совсем другой футбол. Потянет ли Судаков уровень «Наполи»? Надо пробовать, он хороший игрок. Но если в итальянском чемпионате не дорабатывать, то это будет сразу видно и могут возникнуть проблемы», – поделился мнением Маркевич.

В сезоне 2024/25 Судаков провел 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 32 млн евро.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Мирон Маркевич Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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