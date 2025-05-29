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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 11:02 |
1002
0

МАРКЕВИЧ: «Нужно уходить. Если останется в Динамо, нужно забивать больше»

Именитый украинский специалист оценил игру форварда Владислава Ваната

29 мая 2025, 11:02 |
1002
0
МАРКЕВИЧ: «Нужно уходить. Если останется в Динамо, нужно забивать больше»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната, который стал лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Премьер-лиги:

«Лучший форвард чемпионата? Ванат (Динамо), ставший лучшим бомбардиром УПЛ. Я еще два года назад сказал, что из него выйдет хороший футболист и не ошибся. Однако Владу нужно не останавливаться и доказывать и дальше свои бомбардирские качества.

Если его берет хорошая европейская команда, нужно идти. Я не говорю, что прямо завтра. В случае же, если он останется на следующий сезон в «Динамо», то нужно еще больше забивать, держаться на уровне, а не почивать на лаврах – что я стал лучшим бомбардиром и столь велик. В таком случае, рано или поздно, приглашение придет», – поделился мнением Маркевич.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт 23-летнего форварда с «бело-синими» заканчивается в июне 2027 года.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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