МАРКЕВИЧ: «Нужно уходить. Если останется в Динамо, нужно забивать больше»
Именитый украинский специалист оценил игру форварда Владислава Ваната
Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната, который стал лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Премьер-лиги:
«Лучший форвард чемпионата? Ванат (Динамо), ставший лучшим бомбардиром УПЛ. Я еще два года назад сказал, что из него выйдет хороший футболист и не ошибся. Однако Владу нужно не останавливаться и доказывать и дальше свои бомбардирские качества.
Если его берет хорошая европейская команда, нужно идти. Я не говорю, что прямо завтра. В случае же, если он останется на следующий сезон в «Динамо», то нужно еще больше забивать, держаться на уровне, а не почивать на лаврах – что я стал лучшим бомбардиром и столь велик. В таком случае, рано или поздно, приглашение придет», – поделился мнением Маркевич.
В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт 23-летнего форварда с «бело-синими» заканчивается в июне 2027 года.
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