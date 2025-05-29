«Он не будет делать это каждый раз». Реакция фанов на дубль Месси
«Интер Майами» одержал первую победу за месяц
В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» встретился с «Монреаль Импакт». Поединок прошел на арене «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.
По два мяча в этом матче забили игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес. Они также отдали по одному ассисту.
Болельщики «Интер Майами» рады победе и отмечают определяющую роль Месси. Но при этом их беспокоит игра команды и особенно нестабильность в обороне.
𝗗𝗮𝘃𝗶𝗶𝗲𝘀: Величайший за все времена.
Thiago67113596: Лучший игрок в мире и истории.
Devu: Пусть победа вас не обманывает. Месси, Суарес и Бускетс блестяще играли индивидуально, но защита все еще ужасна. Маскерано ничего не исправил. Никаких сухих матчей, только надежда на победу над соперниками. Нестабильно, особенно перед КЧМ 2025 #MascheranoOut.
Ashley: Пожалуйста, подпишите защитников и полузащитников, Маскерано должен прекратить играть в верхних линиях... мы можем забивать, но вот чего мы не умеем, так это защищаться.
Inter Miami CF: Не забывайте, что Маскерано и Суарес являются обузой для «Интер Майами».
Joty24: Мне бы хотелось верить, что вы сможете пройти групповой этап на клубном чемпионате мира, но если вы так хорошо подходите Монреалю, я не могу себе представить, что вы выйдете против Палмейраса и Порту. И поскольку вы не можете победить более серьезные команды, такие как Ванкувер и Орландо. Палмейрас и Порту намного впереди.
Thanu_bro: Половина команды травмирована. Как Майами справится на КЧМ?
NueveSkoo: Спасибо, Месси, но Маскерано все равно должен уйти!
н’вσzz: Поздравляю с победой, но защита отстой. Так не может продолжаться. КЧМ скоро.
46: Сегодняшняя победа ничего не меняет. Это произошло благодаря упорному труду и самоотверженности Месси, но он не будет делать это каждый раз. Планы по переменам должны продолжаться: новый тренер, новые защитники и новая линия атаки. Тренер, о котором говорят СМИ, – хороший тренер с проверенной репутацией.
4️⃣ goals = 3️⃣ points. Vamos Miami 💗🖤 pic.twitter.com/si8oVDy8rm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025
No words 🏆😮💨 #IconOfTheMatch pic.twitter.com/Vpy0myOVgt— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025
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