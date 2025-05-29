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  4. «Он не будет делать это каждый раз». Реакция фанов на дубль Месси
Major League Soccer
29 мая 2025, 15:04 |
427
0

«Он не будет делать это каждый раз». Реакция фанов на дубль Месси

«Интер Майами» одержал первую победу за месяц

29 мая 2025, 15:04 |
427
0
«Он не будет делать это каждый раз». Реакция фанов на дубль Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» встретился с «Монреаль Импакт». Поединок прошел на арене «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

По два мяча в этом матче забили игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес. Они также отдали по одному ассисту.

Болельщики «Интер Майами» рады победе и отмечают определяющую роль Месси. Но при этом их беспокоит игра команды и особенно нестабильность в обороне.

𝗗𝗮𝘃𝗶𝗶𝗲𝘀: Величайший за все времена.

Thiago67113596: Лучший игрок в мире и истории.

Devu: Пусть победа вас не обманывает. Месси, Суарес и Бускетс блестяще играли индивидуально, но защита все еще ужасна. Маскерано ничего не исправил. Никаких сухих матчей, только надежда на победу над соперниками. Нестабильно, особенно перед КЧМ 2025 #MascheranoOut.

Ashley: Пожалуйста, подпишите защитников и полузащитников, Маскерано должен прекратить играть в верхних линиях... мы можем забивать, но вот чего мы не умеем, так это защищаться.

Inter Miami CF: Не забывайте, что Маскерано и Суарес являются обузой для «Интер Майами».

Joty24: Мне бы хотелось верить, что вы сможете пройти групповой этап на клубном чемпионате мира, но если вы так хорошо подходите Монреалю, я не могу себе представить, что вы выйдете против Палмейраса и Порту. И поскольку вы не можете победить более серьезные команды, такие как Ванкувер и Орландо. Палмейрас и Порту намного впереди.

Thanu_bro: Половина команды травмирована. Как Майами справится на КЧМ?

NueveSkoo: Спасибо, Месси, но Маскерано все равно должен уйти!

н’вσzz: Поздравляю с победой, но защита отстой. Так не может продолжаться. КЧМ скоро.

46: Сегодняшняя победа ничего не меняет. Это произошло благодаря упорному труду и самоотверженности Месси, но он не будет делать это каждый раз. Планы по переменам должны продолжаться: новый тренер, новые защитники и новая линия атаки. Тренер, о котором говорят СМИ, – хороший тренер с проверенной репутацией.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Хавьер Маскерано Интер Майами Монреаль Импакт реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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