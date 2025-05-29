Наставник Днестра: «Нужно нейтрализовать Хачериди, Гладкого и Олейника»
Олег Красноперов поделился ожиданиями от матча против «Авангарда»
Главный тренер любительского клуба «Днестр» Олег Красноперов в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ближайший матч своих подопечных против соперника, в составе которого играют известные украинские футболисты:
– Олег, с недавних пор вы возглавляете «Днестр» (Залищики) из Тернопольской области. Как работается в аматорской лиге?
– Все нормально. Коллектив хороший, руководство клуба всегда идет навстречу, поэтому команда старается делать все, что от нее зависит.
– Какие задачи ставит руководство перед командой?
– На данном этапе первая цель – выиграть первенство среди любительских коллективов. А дальше будет видно, куда мы будем двигаться.
– 1 июня, в четвертьфинале соревнований вы сыграете с «Авангардом» из Лозовой, цвета которого защищают Евгений Хачериди, Денис Олейник и Александр Гладкий. Видели их в деле?
– Конечно. Имея такой колоссальный опыт выступлений в Премьер-лиге и в сборной Украины, это делает «Авангард» очень сильным оппонентом. Будем стараться нейтрализовать этих авторитетных исполнителей и строить игру так, чтобы добиться положительного результата. Несмотря на то, что соперник обладает такими классными игроками, все решиться на футбольном поле, – рассказал Красноперов.
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