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29 мая 2025, 14:27 |
495
0

Наставник Днестра: «Нужно нейтрализовать Хачериди, Гладкого и Олейника»

Олег Красноперов поделился ожиданиями от матча против «Авангарда»

29 мая 2025, 14:27 |
495
0
Наставник Днестра: «Нужно нейтрализовать Хачериди, Гладкого и Олейника»
ФК Днестр. Олег Красноперов

Главный тренер любительского клуба «Днестр» Олег Красноперов в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ближайший матч своих подопечных против соперника, в составе которого играют известные украинские футболисты:

– Олег, с недавних пор вы возглавляете «Днестр» (Залищики) из Тернопольской области. Как работается в аматорской лиге?
– Все нормально. Коллектив хороший, руководство клуба всегда идет навстречу, поэтому команда старается делать все, что от нее зависит.

– Какие задачи ставит руководство перед командой?
– На данном этапе первая цель – выиграть первенство среди любительских коллективов. А дальше будет видно, куда мы будем двигаться.

– 1 июня, в четвертьфинале соревнований вы сыграете с «Авангардом» из Лозовой, цвета которого защищают Евгений Хачериди, Денис Олейник и Александр Гладкий. Видели их в деле?
– Конечно. Имея такой колоссальный опыт выступлений в Премьер-лиге и в сборной Украины, это делает «Авангард» очень сильным оппонентом. Будем стараться нейтрализовать этих авторитетных исполнителей и строить игру так, чтобы добиться положительного результата. Несмотря на то, что соперник обладает такими классными игроками, все решиться на футбольном поле, – рассказал Красноперов.

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Днестр Залещики Авангард Лозовая Олег Красноперов Евгений Хачериди Денис Олейник Александр Гладкий аматорский футбол Ассоциация аматорского футбола Украины
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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