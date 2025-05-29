«А играть кто будет?» Маркевич не верит в трансфер капитана Шахтера

Известный украинский тренер Мирон Маркевич сомневается, что Николай Матвиенко уйдет из донецкого «Шахтера» в летнее трансферное окно.

«Сможет ли Матвиенко в этом возрасте перебраться в Европу? Не знаю. А кто тогда вообще будет играть в защите Шахтера? Разве что Туран кого-нибудь приведет.

Бондарь – тоже неплохой защитник, но бы ему немножко роста прибавить. Больше в Шахтере на этой позиции я никого не вижу», – сказал Маркевич.

В сезоне 2024/25 Матвиенко провел 33 матча во всех турнирах: три забитых гола и три результативных передачи.

Контракт Николая с донецким грандом рассчитан на 31 декабря 2027 года. Портал Transfermart оценивает стоимость украинского центрального защитника в 18 миллионов евро.