Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. БУАССОН: «Я уже играла против нее и проигрывала ей. Я знаю, чего ожидать»
Ролан Гаррос
29 мая 2025, 13:57 | Обновлено 29 мая 2025, 13:58
283
0

БУАССОН: «Я уже играла против нее и проигрывала ей. Я знаю, чего ожидать»

Французская теннисистка прокомментировала свою победу над Элизе Мертенс

29 мая 2025, 13:57 | Обновлено 29 мая 2025, 13:58
283
0
БУАССОН: «Я уже играла против нее и проигрывала ей. Я знаю, чего ожидать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон, дебютировавшая в основной сетке Ролан Гаррос, прокомментировала свою победу над бельгийкой Элизе Мертенс в матче первого раунда.

«Я очень счастлива, потому что выиграть первый матч здесь, на Ролан Гаррос, это для меня что-то совершенно невероятное. Это ощущение невозможно описать. Надеюсь, что выиграю еще много в этом году и в последующие годы.

В начале я чувствовала себя хорошо, не сказала бы, что обязательно напряженно, учитывая, что было на кону. Поэтому я чувствовала себя хорошо. Затем я почувствовала некоторое напряжение во время матча. Тот факт, что там были все эти зрители, атмосфера, к которой я совсем не привыкла. Это заставило меня немного напрячься. Я не очень помню, что происходило в решающей партии. Но я знаю, что сейчас все за меня очень рады.

Что касается матча против Ангелины Калининой, то пока я не буду думать о втором раунде, потому что завтра у меня парный разряд. Давайте сыграем парный разряд, а потом будем думать о втором круге. Но я знаю ее, потому что я уже играла с ней во втором круге квалификации, когда я играла здесь, не помню, в каком году это было (2021). Я уже играла против нее и проигрывала ей. Но я знаю, чего ожидать. Буду готовиться к матчу настолько хорошо, насколько могу».

Во втором круге Лоис Буассон встретится с украинкой Ангелиной Калининой.

По теме:
ВИДЕО. Джокович совершает велосипедную прогулку по вечернему Парижу
СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
Ангелина Калинина – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон Ангелина Калинина Элизе Мертенс
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину
Бокс | 29 мая 2025, 10:56 14
«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину
«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину

Давид «Химик» Касаткин возмущен поступком Федерации бокса Винницкой области

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Бокс | 29 мая 2025, 09:20 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»

Американец рассказал, как бы прошел бой между Пакьяо и Шугаром Рэем Леонардом

Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28.05.2025, 15:59
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая
Теннис | 29.05.2025, 06:32
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 29 мая
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Футбол | 28.05.2025, 16:30
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 52
Теннис
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 2
Футбол
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 2
Футбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем