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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 21:15 | Обновлено 27 мая 2025, 21:22
571
2

Определена соперница Калининой в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

Лоис Буассон нанесла поражение Элизе Мертенс

27 мая 2025, 21:15 | Обновлено 27 мая 2025, 21:22
571
2
Определена соперница Калининой в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361), дебютирующая в основной сетке Ролан Гаррос, нанесла сенсационное поражение 24-й сеяной бельгийке Элизе Мертенс.

Таким образом 22-летняя француженка победила в своем дебютном поединке против соперницы из топ-30. Теннисистки сыграли три сета и провели на корте 2 часа и 10 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 4:6, 6:3

В прошлом году французская теннисистка не смогла дебютировать на Открытом чемпионате Франции из-за травмы.

Во втором круге Лоис Буассон встретится с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 113).

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Ролан Гаррос 2025 Элизе Мертенс Лоис Буассон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitason
Це шанс для Ангеліни, потрібно ним користуватися,головне вийти і грати на результат,а не так як вийшла Марта грати,думаючи ,що дуже легко здобуде перемогу! Всі опонентки дуже мотивовані і нерідко мотивація грає ключову роль на таких великих форумах,тому повна концентрація і бойовий дух!!!
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+1
Олександр Науменко
Буде важко, француженка чиста грунтовичка. За неповні чотири роки виграла 6 грунтових турнірів, хоч і не першого гатунку. Перемога над Мертенс багато про що гворить. Успіху Ангелі.
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0
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