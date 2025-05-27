Определена соперница Калининой в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Лоис Буассон нанесла поражение Элизе Мертенс
Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361), дебютирующая в основной сетке Ролан Гаррос, нанесла сенсационное поражение 24-й сеяной бельгийке Элизе Мертенс.
Таким образом 22-летняя француженка победила в своем дебютном поединке против соперницы из топ-30. Теннисистки сыграли три сета и провели на корте 2 часа и 10 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Элизе Мертенс (Бельгия) – Лоис Буассон (Франция) – 6:4, 4:6, 6:3
В прошлом году французская теннисистка не смогла дебютировать на Открытом чемпионате Франции из-за травмы.
Во втором круге Лоис Буассон встретится с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 113).
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