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  4. Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в римской Роме
Италия
29 мая 2025, 13:36 |
1105
0

Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в римской Роме

Артем оценил свой первый сезон в Италии

29 мая 2025, 13:36 |
1105
0
Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в римской Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик оценил дебютный сезон в составе римской Ромы. Футболист заявил, что доволен своей адаптацией в расположении «волков».

- Ваш первый сезон в «Роме» подходит к концу. Соответствуют ли город и клуб вашим ожиданиям, есть ли что-то, что вас удивило?

– Все было так, как я себе представлял: и город, и клуб.

– Как вы оцениваете свой первый сезон в составе клуба?

- Итог для меня положительный, ведь это был мой первый год в новой среде, к которой нужно было адаптироваться. Но я точно мог сделать больше.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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