Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в римской Роме

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик оценил дебютный сезон в составе римской Ромы. Футболист заявил, что доволен своей адаптацией в расположении «волков».

- Ваш первый сезон в «Роме» подходит к концу. Соответствуют ли город и клуб вашим ожиданиям, есть ли что-то, что вас удивило?

– Все было так, как я себе представлял: и город, и клуб.

– Как вы оцениваете свой первый сезон в составе клуба?

- Итог для меня положительный, ведь это был мой первый год в новой среде, к которой нужно было адаптироваться. Но я точно мог сделать больше.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.