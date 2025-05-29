Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в римской Роме
Артем оценил свой первый сезон в Италии
Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик оценил дебютный сезон в составе римской Ромы. Футболист заявил, что доволен своей адаптацией в расположении «волков».
- Ваш первый сезон в «Роме» подходит к концу. Соответствуют ли город и клуб вашим ожиданиям, есть ли что-то, что вас удивило?
– Все было так, как я себе представлял: и город, и клуб.
– Как вы оцениваете свой первый сезон в составе клуба?
- Итог для меня положительный, ведь это был мой первый год в новой среде, к которой нужно было адаптироваться. Но я точно мог сделать больше.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
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