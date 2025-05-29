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Кубок Украины
29 мая 2025, 13:15 |
255
0

Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу среди женщин

В главном поединке турнира встретятся харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла»

29 мая 2025, 13:15 |
255
0
Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу среди женщин
ФК Верес

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала стадиона, на котором будет проведен финал Кубка Украины по футболу среди женщин в сезоне 2024/25. Пройдет финальный матч турнира на стадионе «Авангард» в Ровно.

Борьбу за трофей устроят харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла».

Матч состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Кубок Украины по футболу среди женщин Металлист 1925 Ворскла Полтава стадион Авангард Ровно
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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