Кубок Украины29 мая 2025, 13:15 |
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Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу среди женщин
В главном поединке турнира встретятся харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла»
29 мая 2025, 13:15 |
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала стадиона, на котором будет проведен финал Кубка Украины по футболу среди женщин в сезоне 2024/25. Пройдет финальный матч турнира на стадионе «Авангард» в Ровно.
Борьбу за трофей устроят харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла».
Матч состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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