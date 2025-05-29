Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины по футболу среди женщин

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала стадиона, на котором будет проведен финал Кубка Украины по футболу среди женщин в сезоне 2024/25. Пройдет финальный матч турнира на стадионе «Авангард» в Ровно.

Борьбу за трофей устроят харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла».

Матч состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.