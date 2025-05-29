Экс-легионер клуба УПЛ: «Очень больно и досадно. Я был в шоке»

Известный легионер «Ворсклы» Арменд Даллку поддержал полтавский клуб перед переходными матчами за место в Украинской Премьер-лиге. Футболист оценил игру подопечных Юрия Максимова в нынешнем сезоне.

«Очень больно и досадно, что вижу любимую команду в качестве борцов за выживание. Ворскла не стоит находиться так низко в таблице. Игроки неплохие, есть условия. Я сам был в такой ситуации, когда деньги не платят. Это было после 2014 года, когда ситуация была нестабильной. Но нам все закрыли.

Все обязательства клуб выполнил, даже когда я покинул команду. Менеджмент Ворсклы сделает все, чтобы рассчитаться с игроками. Руководителям будет над чем подумать в межсезонье. Самое главное – оставить команду в УПЛ. Трансферный бан? Честно признаюсь, я был в шоке», – заявил легионер.

Уже в четверг, 29 мая, Ворскла сыграет первый матч против «Кудровки». Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на воскресенье, 1 июня.