Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-легионер клуба УПЛ: «Очень больно и досадно. Я был в шоке»
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 12:31 |
761
0

Экс-легионер клуба УПЛ: «Очень больно и досадно. Я был в шоке»

Арменд Даллку поддержал футболистов полтавской «Ворсклы»

29 мая 2025, 12:31 |
761
0
Экс-легионер клуба УПЛ: «Очень больно и досадно. Я был в шоке»
ФК Ворскла. Арменд Даллку

Известный легионер «Ворсклы» Арменд Даллку поддержал полтавский клуб перед переходными матчами за место в Украинской Премьер-лиге. Футболист оценил игру подопечных Юрия Максимова в нынешнем сезоне.

«Очень больно и досадно, что вижу любимую команду в качестве борцов за выживание. Ворскла не стоит находиться так низко в таблице. Игроки неплохие, есть условия. Я сам был в такой ситуации, когда деньги не платят. Это было после 2014 года, когда ситуация была нестабильной. Но нам все закрыли.

Все обязательства клуб выполнил, даже когда я покинул команду. Менеджмент Ворсклы сделает все, чтобы рассчитаться с игроками. Руководителям будет над чем подумать в межсезонье. Самое главное – оставить команду в УПЛ. Трансферный бан? Честно признаюсь, я был в шоке», – заявил легионер.

Уже в четверг, 29 мая, Ворскла сыграет первый матч против «Кудровки». Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на воскресенье, 1 июня.

По теме:
Лучшим ассистентом УПЛ-2024/25 стал Николай Шапаренко
ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава нашла стадион для УПЛ. Он в другом городе
переходные матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Кудровка Первая лига Украины Арменд Даллку
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28 мая 2025, 20:00 12
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»

Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК
Футбол | 29 мая 2025, 10:00 15
Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК
Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК

Блогер Sport.ua ищет и находит причины хвалить «Бетис» и критиковать «Челси»

Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29.05.2025, 12:59
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Футбол | 28.05.2025, 16:30
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
27.05.2025, 11:29 2
Теннис
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 76
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем