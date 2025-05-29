Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я не боюсь войны». Звездный легионер хочет вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 11:14 |
966
0

«Я не боюсь войны». Звездный легионер хочет вернуться в УПЛ

Арменд Даллку не против вернуться в Украину

29 мая 2025, 11:14 |
966
0
«Я не боюсь войны». Звездный легионер хочет вернуться в УПЛ
ФК Ворскла. Арменд Даллку

Легендарный центральный защитник Ворсклы Арменд Даллку хочет возглавить полтавский клуб. Арменд заявил, что его не пугает война в Украине.

– В будущем Арменд Даллку хотел бы вернуться тренировать Ворсклу?

– Я мечтаю однажды возглавить команду, в которой провел лучшие годы своей карьеры. Все, что у меня есть в этой жизни, только благодаря Ворскле. Я не боюсь войны. Дети подросли. Рано или поздно это произойдет, я знаю, – сказал легионер.

Даллку провел в составе полтавской Ворсклы 337 поединков во всех официальных турнирах, забив пять голов и отдав 22 результативных передачи.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Нужно уходить. Если останется в Динамо, нужно забивать больше»
Олег КРАСНОПЕРОВ: «У Ворсклы больше шансов остаться в УПЛ»
Лидер Динамо? Маркевич рассказал, кто является лучшим игроком Премьер-лиги
Арменд Даллку Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Футбол | 28 мая 2025, 14:09 4
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо

Новая схема и уход ветеранов вызвал много вопросов в раздевалке королевского клуба

Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Футбол | 29 мая 2025, 04:45 30
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду

Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен

Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Футбол | 29.05.2025, 09:30
Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Виктор ГРАЧЕВ: «Согласен на бронзовые медали для Шахтера при одном условии»
Футбол | 29.05.2025, 11:06
Виктор ГРАЧЕВ: «Согласен на бронзовые медали для Шахтера при одном условии»
Виктор ГРАЧЕВ: «Согласен на бронзовые медали для Шахтера при одном условии»
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29.05.2025, 07:48
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 52
Теннис
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 3
Бокс
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 76
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 32
Теннис
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем