«Я не боюсь войны». Звездный легионер хочет вернуться в УПЛ

Легендарный центральный защитник Ворсклы Арменд Даллку хочет возглавить полтавский клуб. Арменд заявил, что его не пугает война в Украине.

– В будущем Арменд Даллку хотел бы вернуться тренировать Ворсклу?

– Я мечтаю однажды возглавить команду, в которой провел лучшие годы своей карьеры. Все, что у меня есть в этой жизни, только благодаря Ворскле. Я не боюсь войны. Дети подросли. Рано или поздно это произойдет, я знаю, – сказал легионер.

Даллку провел в составе полтавской Ворсклы 337 поединков во всех официальных турнирах, забив пять голов и отдав 22 результативных передачи.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.