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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 12:51 | Обновлено 29 мая 2025, 13:10
233
0

ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба

Андрей Пятов вместе с Денисом Твардовским пообщались с юными футболистами

29 мая 2025, 12:51 | Обновлено 29 мая 2025, 13:10
233
0
ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба
ФК Шахтер Донецк

27 мая легенда украинского футбола Андрей Пятов и 21-летний вратарь донецкого «Шахтера» Денис Твардовский встретились с юными футболистами академии «горняков».

Представители «Шахтера» организовали конкурс среди голкиперов академии, которых в течение месяца оценивали по трем критериям: успехи в учебе, отдача на тренировках и отношение к быту.

В итоге «горняки» выбрали победителя соревнования, который получил награды от Пятова и Твардовского.

К тому же, юноши «Шахтера» имели возможность задать собственные вопросы бывшему и нынешнему голкиперам «горняков».

ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Андрей Пятов Украинская Премьер-лига Денис Твардовский фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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