27 мая легенда украинского футбола Андрей Пятов и 21-летний вратарь донецкого «Шахтера» Денис Твардовский встретились с юными футболистами академии «горняков».

Представители «Шахтера» организовали конкурс среди голкиперов академии, которых в течение месяца оценивали по трем критериям: успехи в учебе, отдача на тренировках и отношение к быту.

В итоге «горняки» выбрали победителя соревнования, который получил награды от Пятова и Твардовского.

К тому же, юноши «Шахтера» имели возможность задать собственные вопросы бывшему и нынешнему голкиперам «горняков».

ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба