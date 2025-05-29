ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба
Андрей Пятов вместе с Денисом Твардовским пообщались с юными футболистами
27 мая легенда украинского футбола Андрей Пятов и 21-летний вратарь донецкого «Шахтера» Денис Твардовский встретились с юными футболистами академии «горняков».
Представители «Шахтера» организовали конкурс среди голкиперов академии, которых в течение месяца оценивали по трем критериям: успехи в учебе, отдача на тренировках и отношение к быту.
В итоге «горняки» выбрали победителя соревнования, который получил награды от Пятова и Твардовского.
К тому же, юноши «Шахтера» имели возможность задать собственные вопросы бывшему и нынешнему голкиперам «горняков».
ФОТО. Легенда Шахтера провел встречу с игроками академии донецкого клуба
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