ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Баварии возглавил клуб из Бундеслиги

Бывший помощник тренера сборной Германии, а также экс-игрок «Баварии», Сандро Вагнер официально возглавил представителя Бундеслиги - «Аугсбург».

37-летний специалист заключил контракт с клубом на три сезона – до 2028 года.

«Моей целью было работать главным тренером в Бундеслиге. Разговоры с клубом убедили меня, что эта роль в ФК «Аугсбург» - идеальный шаг для меня. У них есть четкая философия, которая идеально соответствует моему стилю игры. Я молодой тренер и хочу развиваться вместе с клубом. Условия здесь, в «Аугсбурге», идеальные для этого. Как и я, «Аугсбург» имеют большие амбиции, крепкую структуру и отличную среду. У команды большой потенциал, и я с нетерпением жду работы с ней», – прокомментировал Вагнер.

Сандро возглавил второй профессиональный клуб в своей карьере. До этого специалист в течение двух сезонов (с 2021 по 2023 год) работал в команде «Унтерхахинг».

В турнирной таблице «Аугсбург» финишировал на 12-й позиции, имея в активе 43 пункта.