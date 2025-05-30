ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Баварии возглавил клуб из Бундеслиги
Сандро Вагнер теперь будет работать в «Аугсбурге»
Бывший помощник тренера сборной Германии, а также экс-игрок «Баварии», Сандро Вагнер официально возглавил представителя Бундеслиги - «Аугсбург».
37-летний специалист заключил контракт с клубом на три сезона – до 2028 года.
«Моей целью было работать главным тренером в Бундеслиге. Разговоры с клубом убедили меня, что эта роль в ФК «Аугсбург» - идеальный шаг для меня. У них есть четкая философия, которая идеально соответствует моему стилю игры. Я молодой тренер и хочу развиваться вместе с клубом. Условия здесь, в «Аугсбурге», идеальные для этого. Как и я, «Аугсбург» имеют большие амбиции, крепкую структуру и отличную среду. У команды большой потенциал, и я с нетерпением жду работы с ней», – прокомментировал Вагнер.
Сандро возглавил второй профессиональный клуб в своей карьере. До этого специалист в течение двух сезонов (с 2021 по 2023 год) работал в команде «Унтерхахинг».
В турнирной таблице «Аугсбург» финишировал на 12-й позиции, имея в активе 43 пункта.
Willkommen in Augsburg, Sandro! ❤️💚🤍 pic.twitter.com/S7k5p2hwqa— FC Augsburg (@FCAugsburg) May 28, 2025
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