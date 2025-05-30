Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Баварии возглавил клуб из Бундеслиги
Германия
30 мая 2025, 23:47 | Обновлено 30 мая 2025, 23:49
200
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Баварии возглавил клуб из Бундеслиги

Сандро Вагнер теперь будет работать в «Аугсбурге»

30 мая 2025, 23:47 | Обновлено 30 мая 2025, 23:49
200
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Баварии возглавил клуб из Бундеслиги
ФК Аугсбург

Бывший помощник тренера сборной Германии, а также экс-игрок «Баварии», Сандро Вагнер официально возглавил представителя Бундеслиги - «Аугсбург».

37-летний специалист заключил контракт с клубом на три сезона – до 2028 года.

«Моей целью было работать главным тренером в Бундеслиге. Разговоры с клубом убедили меня, что эта роль в ФК «Аугсбург» - идеальный шаг для меня. У них есть четкая философия, которая идеально соответствует моему стилю игры. Я молодой тренер и хочу развиваться вместе с клубом. Условия здесь, в «Аугсбурге», идеальные для этого. Как и я, «Аугсбург» имеют большие амбиции, крепкую структуру и отличную среду. У команды большой потенциал, и я с нетерпением жду работы с ней», – прокомментировал Вагнер.

Сандро возглавил второй профессиональный клуб в своей карьере. До этого специалист в течение двух сезонов (с 2021 по 2023 год) работал в команде «Унтерхахинг».

В турнирной таблице «Аугсбург» финишировал на 12-й позиции, имея в активе 43 пункта.

По теме:
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона
Рома может остаться без Гасперини. Известный клуб намерен перехватить его
Аугсбург назначение тренера чемпионат Германии по футболу Бундеслига Сандро Вагнер сборная Германии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Аугсбург
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Футбол | 30 мая 2025, 11:43 47
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться

Летом боссам «бело-синих» вряд ли стоит смотреть за рубеж, а нужно оценить внутренние ресурсы лиги

Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
Футбол | 30 мая 2025, 01:55 0
Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский

Мирон Маркевич отметил работу Руслана Ротаня

ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30.05.2025, 08:51
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии
Волейбол | 30.05.2025, 20:01
Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии
Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии
Дубль и трофей Бензема. Аль-Иттихад выиграл Кубок Саудовской Аравии
Футбол | 30.05.2025, 23:59
Дубль и трофей Бензема. Аль-Иттихад выиграл Кубок Саудовской Аравии
Дубль и трофей Бензема. Аль-Иттихад выиграл Кубок Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 107
Футбол
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
29.05.2025, 12:37
Футбол
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
29.05.2025, 12:59 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем