ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником

Английский клуб, «Ньюкасл», официально подписал новое соглашение с 33-летним центральным защитником Дэном Берном.

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили договор еще на два года – до лета 2027 года.

«Я очень рад подписать новый контракт с клубом. Я знал, что приближается последний год моего соглашения, и очень хотел определиться со своим будущим. Я уже говорил ранее, что хотел бы завершить карьеру именно здесь, поэтому я очень благодарен за эту возможность.

Я все еще чувствую, что прогрессирую, и не думаю, что уже достиг пика. Этот сезон будет трудно превзойти, но, надеюсь, мы сможем это сделать в течение следующих нескольких лет. Это настоящая мечта – играть за этот клуб, и я счастлив, что могу продолжить это делать», – сказал Дэн.

Берн присоединился к «Ньюкаслу» зимой 2022 года. За это время защитнику удалось провести 149 матчей, забив восемь мячей и отдав четыре ассиста.