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Ролан Гаррос
29 мая 2025, 12:19 | Обновлено 29 мая 2025, 12:21
203
0

Двукратный финалист Ролан Гаррос рассказал о травме левого колена

Каспер Рууд завершил грунтовый сезон

29 мая 2025, 12:19 | Обновлено 29 мая 2025, 12:21
203
0
Двукратный финалист Ролан Гаррос рассказал о травме левого колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд, проиграв во втором раунде Ролан Гаррос португальцу Нуну Боржешу, подробно рассказал о характере своей травмы левого колена и обратил внимание на систему, которая в определенной степени вынуждает теннисистов участвовать в обязательных турнирах.

Проявив благородство после неожиданного вылета, Рууд не стал полностью списывать поражение на травму колена и в первую очередь отметил выдающуюся игру своего соперника: «Он показал феноменальный уровень».

Периодически испытывая трудности при передвижении по корту и допуская много невынужденных ошибок, двукратный финалист Ролан Гаррос (2022 и 2023) более подробно рассказал на пресс-конференции о боли в ноге, которая впервые появилась в начале грунтового сезона, в Монте-Карло.

«Надеюсь, ничего серьезного. Она не болит постоянно – на тренировках я могу избегать болезненных движений, но в матчах это намного сложнее».

Скользящие движения на левую ногу при игре бэкхендом стали практически невозможными. До этого он тщательно скрывал свое состояние – «именно поэтому я снялся с турнира в Женеве после Рима. Я надеялся восстановиться к Ролан Гаррос». Однако боль взяла верх. Исследования, проведенные в Мадриде (где он выиграл грунтовый Мастерс), не выявили серьезных повреждений, но подтвердили наличие воспалительного выпота. Из-за этого норвежец был вынужден последние дни принимать противовоспалительные и обезболивающие препараты.

«Ты чувствуешь, что можешь многое потерять – в плане денег, рейтинга, возможностей, если не поедешь на обязательный турнир, – объяснил Рууд свое участие в Париже. – Эту систему нужно пересмотреть. С одной стороны, ты не хочешь играть с травмой, когда кто-то другой мог бы занять твое место. С другой – тебе урезают 25% годового бонуса, если ты не приедешь на обязательный турнир. Получается, игроков в какой-то мере заставляют выходить на корт, даже если они травмированы или больны. Это не очень справедливо».

Поскольку грунтовый сезон для Рууда завершен, он возьмет одну или даже две недели отдыха, чтобы постараться восстановиться к сезону на траве.

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Ролан Гаррос 2025 Каспер Рууд Нуну Боржеш
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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