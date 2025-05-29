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Лига конференций
29 мая 2025, 11:54 | Обновлено 29 мая 2025, 12:18
863
1

Сколько заработали английские клубы в еврокубковом сезоне 2024/25?

Стали известны призовые от УЕФА для команд с АПЛ

29 мая 2025, 11:54 | Обновлено 29 мая 2025, 12:18
863
1
Сколько заработали английские клубы в еврокубковом сезоне 2024/25?
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Закончился еврокубковый сезон для британских команд. Две команды из Англии стали победителями турниров:

Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы.
Челси - Лига Конференций

Стали известны призовые, получившие английские команды за сезон 2024/25:

  • 117 млн ​​евро – Арсенал (полуфинал Лиги чемпионов)
  • 98.1 млн евро – Ливерпуль (1/8 Лиги чемпионов)
  • 83.7 млн ​​евро – Астон Вилла (1/4 Лиги чемпионов)
  • 76.2 млн евро – Манчестер Сити (1/16 Лиги чемпионов)
  • 45.4 млн евро – Тоттенгэм Хотспур (победитель Лиги Европы)
  • 36.4 млн евро – Манчестер Юнайтед (финал Лиги Европы)
  • 22.0 млн евро – Челси (победитель Лиги Конференций)
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финансы Челси Арсенал Лондон Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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dnicka
Більшість людей цікавлять чужі гроші. Це дуже сумно...
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