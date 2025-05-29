Сколько заработали английские клубы в еврокубковом сезоне 2024/25?
Стали известны призовые от УЕФА для команд с АПЛ
Закончился еврокубковый сезон для британских команд. Две команды из Англии стали победителями турниров:
Тоттенхэм Хотспур – Лига Европы.
Челси - Лига Конференций
Стали известны призовые, получившие английские команды за сезон 2024/25:
- 117 млн евро – Арсенал (полуфинал Лиги чемпионов)
- 98.1 млн евро – Ливерпуль (1/8 Лиги чемпионов)
- 83.7 млн евро – Астон Вилла (1/4 Лиги чемпионов)
- 76.2 млн евро – Манчестер Сити (1/16 Лиги чемпионов)
- 45.4 млн евро – Тоттенгэм Хотспур (победитель Лиги Европы)
- 36.4 млн евро – Манчестер Юнайтед (финал Лиги Европы)
- 22.0 млн евро – Челси (победитель Лиги Конференций)
UEFA prize money for 🏴 Premier League teams, season 2024/25:— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 28, 2025
€117.0m 🏴 Arsenal
€98.1m 🏴 Liverpool
€83.7m 🏴 Aston Villa
€76.2m 🏴 Man City
€45.4m 🏴 Tottenham (🟠 UEL 🏆)
€36.4m 🏴 Man Utd
€22.0m 🏴 Chelsea (🟢 UECL 🏆) pic.twitter.com/RwEo58DVwP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха
Лунин не является приоритетом для «Галатасарая»