ЦИЦИПАС: «Я допустил много невынужденных ошибок, хотя не ощущал давления»

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 20), проиграв итальянскому квалифайеру Маттео Джиганте (ATP 167) во втором раунде Ролан Гаррос, завершил неудачный сезон на грунте. Он покинет топ-20 мирового рейтинга впервые с 2018 года.

В предыдущие два года он проигрывал в четвертьфиналах французского мейджора, уступая Карлосу Алькарасу. Бывший финалист Ролан Гаррос 2021 года больше не демонстрирует прежнюю уверенность, особенно в игре с бэкхенда.

«Я допустил много невынужденных ошибок, хотя не ощущал давления. Моя концентрация немного терялась, я не был полностью сосредоточен на моменте. Я не смог справиться с этими ситуациями менее импульсивно».

В попытке изменить ход событий Циципас пробовал сменить ракетку в середине сезона, но затем вернулся к прежней.

«Речь шла в основном о попытке вернуться к тому, что мне кажется комфортным и что я знаю лучше всего. У меня были некоторые разочаровывающие результаты на предыдущих турнирах на грунте, и мне казалось, что я, возможно, не заслуживал проигрывать матчи таким образом. Мне казалось, что я отдаю матч. Но я не чувствовал себя хорошо с этой моделью, несмотря на некоторые хорошие матчи...»

Однако его амбиции остаются прежними перед началом сезона на траве, возможно, под руководством Горана Иванишевича.

«Я хочу быть лучшим игроком в мире и всегда стремлюсь к великим достижениям в этом виде спорта, который я выбрал. За последние два года многое изменилось, и я знаю, что сейчас нахожусь в совершенно иной позиции. Мне кажется, что мой опыт иногда играет против меня, вместо того чтобы использовать его более профессионально и глубоко».