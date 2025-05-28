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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 21:01 | Обновлено 28 мая 2025, 21:03
901
0

Бывший финалист Ролан Гаррос покинул турнир после второго раунда

Стефанос Циципас уступил квалифайеру Маттео Джиганте

28 мая 2025, 21:01 | Обновлено 28 мая 2025, 21:03
901
0
Бывший финалист Ролан Гаррос покинул турнир после второго раунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Джиганте

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 20) завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде финалист Ролан Гаррос 2021 года, получивший 20-й номер посева, в четырех сетах уступил квалифайеру Маттео Джиганте (ATP 167) из Италии.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 8 минут. Это было их первое противостояние.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Стефанос Циципас (Греция) [20] – Маттео Джиганте (Италия) – 4:6, 5:7, 6:2, 4:6

Для 23-летнего итальянского теннисиста это первая в карьере победа над топ-30 и дебютный третий круг на турнирах Большого шлема. Также итальянец впервые выиграл два матча подряд в основной сетке на уровне тура.

Следующим соперником Маттео Джиганте будет 13-й сеяный Бен Шелтон (США).

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Ролан Гаррос 2025 Стефанос Циципас Бен Шелтон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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