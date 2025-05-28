Бывший финалист Ролан Гаррос покинул турнир после второго раунда

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 20) завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде финалист Ролан Гаррос 2021 года, получивший 20-й номер посева, в четырех сетах уступил квалифайеру Маттео Джиганте (ATP 167) из Италии.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 8 минут. Это было их первое противостояние.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Стефанос Циципас (Греция) [20] – Маттео Джиганте (Италия) – 4:6, 5:7, 6:2, 4:6

Для 23-летнего итальянского теннисиста это первая в карьере победа над топ-30 и дебютный третий круг на турнирах Большого шлема. Также итальянец впервые выиграл два матча подряд в основной сетке на уровне тура.

Следующим соперником Маттео Джиганте будет 13-й сеяный Бен Шелтон (США).