Бывший финалист Ролан Гаррос покинул турнир после второго раунда
Стефанос Циципас уступил квалифайеру Маттео Джиганте
Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 20) завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Во втором раунде финалист Ролан Гаррос 2021 года, получивший 20-й номер посева, в четырех сетах уступил квалифайеру Маттео Джиганте (ATP 167) из Италии.
Теннисисты провели на корте 3 часа и 8 минут. Это было их первое противостояние.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Стефанос Циципас (Греция) [20] – Маттео Джиганте (Италия) – 4:6, 5:7, 6:2, 4:6
Для 23-летнего итальянского теннисиста это первая в карьере победа над топ-30 и дебютный третий круг на турнирах Большого шлема. Также итальянец впервые выиграл два матча подряд в основной сетке на уровне тура.
Следующим соперником Маттео Джиганте будет 13-й сеяный Бен Шелтон (США).
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