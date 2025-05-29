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  4. «Отличный старт для Марески». Реакция фанов на трофей Челси
Лига конференций
29 мая 2025, 11:16 |
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«Отличный старт для Марески». Реакция фанов на трофей Челси

«Челси» в финале Лиги конференций победил «Бетис»

29 мая 2025, 11:16 |
160
0
«Отличный старт для Марески». Реакция фанов на трофей Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Енцо Мареска

В среду, 28 мая, в польском Вроцлаве состоялся финал Лиги конференций. В битве за трофей сошлись «Челси» и «Бетис».

«Бетис» открыл счет на 9-й минуте, а вот «Челси» практически не беспокоил голкипера соперника. Все изменилось после перерыва. «Челси» забил четыре мяча и стал победителем Лиги конференций.

Болельщики «Челси» рады трофею и ждут от команды новых свершений.

Asexual Doctor: «Челси» проигрывал «Бетису» со счетом 1:0 в первом тайме. Рис Джеймс собрал ребят перед вторым таймом, сказал что-то, что знает только небо, и бум, мы забили 4 гола. Урок: Одна хорошая речь может изменить настроение. Одно исправление может превратить поражение в доминирование. Один лидер может изменить все. Это тот «Челси», который я хочу видеть.

EDGAR: Вот как играют в финалах. Скажите это «Манчестер Юнайтед»!

JayPee: Мы выиграли все 🏆. Это Челси.

OB: Вам нравится создавать нам ненужное напряжение, но мы любим вас.

Melvin: Все болельщики «Челси», давайте объединимся и отпразднуем нашу историческую победу.

Benjamin: Совершенно сенсационная игра во втором тайме.

Lord Tarzan: Антони провалил тест Кукурельи. Ямал также провалит его, когда мы встретимся в ЛЧ следующего сезона.

Superliga Spottet: Поздравляем «Челси» с победой в Лиге конференций! Отличный старт для Марески – 4-е место в Лиге и европейский трофей в его первом сезоне. Разгромная победа 4-1, полное доминирование. И не будем забывать: «Арсенал» ничего не выиграл. Плюс, «Челси» – первый, кто выиграл все турниры УЕФА.

Gold: Отдайте должное Энцо Мареске, 90% людей сомневались в нем, включая меня, теперь я люблю этого человека, Энцо Мареску, он снова дал моему клубу трофеи.

Fred: Лига чемпионов, я приду за тобой!

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Энцо Мареска Бетис - Челси Бетис Челси Лига конференций реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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