Лига конференций29 мая 2025, 10:59 | Обновлено 29 мая 2025, 11:17
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Челси обновил рекорды Лиги конференций
Главные фавориты турнира подтвердили свой статус
29 мая 2025, 10:59 | Обновлено 29 мая 2025, 11:17
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Челси стал второй английской командой, выигравшей Лигу Конференций. Первым был Вест Хэм Юнайтед в сезоне 2022/23.
- 2 – Англия (Вест Хэм, Челси)
- 1 - Италия (Рома)
- 1 - Олимпиакос (Греция)
Челси забил 42 гола в Лиге Конференций 2024/25. Это теперь новый рекорд турнира.
Челси повторил рекорд Вест Хэма, одержав 13 побед в сезоне.
- 13 - Вест Хэм Юнайтед (2022/23)
- 13 - Челси (2024/25)
Челси является автором победы с самой большой разницей в счете: 8:0 против армянского Ноаха.
Челси забил наибольшее количество голов в финальном матче – 4.
- 4 – Челси
- 2 - Вест Хэм Юнайтед
- 1 - Рома
- 1 – Фиорентина
- 1 – Олимпиакос
- 1 - Бетис
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