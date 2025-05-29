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Лига конференций
29 мая 2025, 10:59 | Обновлено 29 мая 2025, 11:17
306
0

Челси обновил рекорды Лиги конференций

Главные фавориты турнира подтвердили свой статус

29 мая 2025, 10:59 | Обновлено 29 мая 2025, 11:17
306
0
Челси обновил рекорды Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Челси стал второй английской командой, выигравшей Лигу Конференций. Первым был Вест Хэм Юнайтед в сезоне 2022/23.

  • 2 – Англия (Вест Хэм, Челси)
  • 1 - Италия (Рома)
  • 1 - Олимпиакос (Греция)

Челси забил 42 гола в Лиге Конференций 2024/25. Это теперь новый рекорд турнира.

Челси повторил рекорд Вест Хэма, одержав 13 побед в сезоне.

  • 13 - Вест Хэм Юнайтед (2022/23)
  • 13 - Челси (2024/25)

Челси является автором победы с самой большой разницей в счете: 8:0 против армянского Ноаха.

Челси забил наибольшее количество голов в финальном матче – 4.

  • 4 – Челси
  • 2 - Вест Хэм Юнайтед
  • 1 - Рома
  • 1 – Фиорентина
  • 1 – Олимпиакос
  • 1 - Бетис
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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