Челси обновил рекорды Лиги конференций

Челси стал второй английской командой, выигравшей Лигу Конференций. Первым был Вест Хэм Юнайтед в сезоне 2022/23.

2 – Англия (Вест Хэм, Челси)

1 - Италия (Рома)

1 - Олимпиакос (Греция)

Челси забил 42 гола в Лиге Конференций 2024/25. Это теперь новый рекорд турнира.

Челси повторил рекорд Вест Хэма, одержав 13 побед в сезоне.

13 - Вест Хэм Юнайтед (2022/23)

13 - Челси (2024/25)

Челси является автором победы с самой большой разницей в счете: 8:0 против армянского Ноаха.

Челси забил наибольшее количество голов в финальном матче – 4.