Бетис прервал безумную серию испанских клубов в еврокубках, проиграв Челси

Испанский «Бетис» разгромно проиграл лондонскому «Челси» в финальном матче Лиги конференций (1:4), прервав бешеную серию испанских клубов в еврокубках.

Это поражение стало знаковым для испанских клубов в еврокубковых финалах. Впервые с 2001 года испанский клуб, играя в финале Лиги чемпионов, Кубка УЕФА/Лиги Европы или Лиги конференций, не смог одержать победу в турнире.

В последний раз это случалось 23 мая 2001 года, когда «Валенсия» в финале Лиги чемпионов уступила «Баварии» в серии пенальти (1:1, 4:5). А 16 мая того же года «Алавес» в дополнительное время проиграл "Ливерпулю" в решающем матче Кубка УЕФА сезона 2000/01 – 4:5.

После 2001 года испанские клубы 23 раза играли в еврокубковых финалах, одержав победу в каждом из них. В 19 матчах испанские клубы побеждали иностранные команды, а еще 4 финала были сыграны между испанскими коллективами.

Ранее главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини объяснил поражение своей команды в финале Лиги конференций.