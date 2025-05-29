МИЛЕВСКИЙ: Мудрик наверное даже не знает, что такое виски, а тут мельдоний
Бывший нападающий сборной Украины сочувствует вингеру Челси
28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об украинском вингере Челси Михаиле Мудрике, который уже полгода отстранен от футбола из-за допинг-скандала:
«Да, мог бы в финале играть, медаль получить... Плохо, когда все так. Человек ни при чем, не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний...»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба
«Динамо» Загреб хочет вернуть своего звездного воспитанника