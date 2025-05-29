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Лига конференций
29 мая 2025, 12:04 | Обновлено 29 мая 2025, 12:32
1041
0

МИЛЕВСКИЙ: Мудрик наверное даже не знает, что такое виски, а тут мельдоний

Бывший нападающий сборной Украины сочувствует вингеру Челси

29 мая 2025, 12:04 | Обновлено 29 мая 2025, 12:32
1041
0
МИЛЕВСКИЙ: Мудрик наверное даже не знает, что такое виски, а тут мельдоний
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об украинском вингере Челси Михаиле Мудрике, который уже полгода отстранен от футбола из-за допинг-скандала:

«Да, мог бы в финале играть, медаль получить... Плохо, когда все так. Человек ни при чем, не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний...»

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Бетис Лига конференций Бетис - Челси Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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