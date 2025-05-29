28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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После поединка бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался об украинском вингере Челси Михаиле Мудрике, который уже полгода отстранен от футбола из-за допинг-скандала:

«Да, мог бы в финале играть, медаль получить... Плохо, когда все так. Человек ни при чем, не знает, наверное, что такое виски, а тут мельдоний...»