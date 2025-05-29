Алло, центр простых решений слушает! 17 выводов после финала ЛК

Перед стартом основного этапа Лиги конференций, еще в августе, букмекер называл «Челси» явным фаворитом турнира. На победу лондонцев он давал почти 50% вероятности, на всех остальных – чуть больше 50%. Затем «Челси» выиграл пару матчей на этапе лиги, поэтому шанс его окончательной победы вырос, а затем – еще и еще. В какой-то момент триумф «синих» стал почти неизбежным по мнению букмекера. И это при том, что команда не была убедительной в чемпионате. И вот уже финал. Зритель верил в чудо, но все произошло так, как и должно было: «Челси» победил «Бетис» (4:1). Сенсации не произошло, явный фаворит взял свое – впервые за много-много лет выиграть европейский трофей оказалось настолько легко. Впрочем, конкретно «аристократов» критиковать не за что: им пришлось участвовать в соревновании для слабых команд, и они доказали, что коллективы вокруг них – действительно слабые. Благодаря этому стали первыми в истории, кто выиграл все 3 европейских крупных турнира.

В этом материале пытаемся определить для себя, как следует оценивать чемпионское выступление «Челси» и что вообще мы увидели на футбольном поле в среду. Лично я скорее разочарован. Далее объясню почему.

1. Матч не должен был стать «закрытым», ведь ставки были достаточно низкими. «Бетис» точно сыграет в ЛЕ в следующем сезоне, «Челси» – вообще в ЛЧ. Это не случай драки между аутсайдерами АПЛ в финале ЛЕ, где каждая пыталась спасти игровой год. Намечалась борьба коллективов, достижения которых в сезоне – уже больше, чем отдельная победа в финале Лиги конференций. Конечно, «Бетис» хотел выиграть первый европейский трофей, а «Челси» желал прервать серию из нескольких подряд сезонов без выигранных кубков… Но мотивация все же не самая большая из возможных. Будет победа? Хорошо. Не будет? Ничего страшного, потому что сезон все равно крутой. Это создавало условия для открытой игры. Но мы такой не увидели. Конечно, у нас 5 забитых голов, но ожидаемых – только 2, а в первый час игры – полтора реальных момента на 2 команды. Это не было зрелищно. Стало только тогда, когда судьба матча уже была решена.

2. «Челси» не имел возможности готовить атаки. «Бетис» не бросался в прессинг, а встречал соперника в среднем блоке, перекрывая линии для пасов, особенно по центру. Негативное последствие этого для «Челси» – тот факт, что команда не могла продвигать мяч вперед через короткую передачу. Ужасное последствие – игроки много ошибались на этапе розыгрыша, теряли мяч, после одной из таких потерь (там даже не было сумасшедшего давления!) «Бетис» и открыл счет. А вот англичане из-за того, что низом и коротко не шло, были вынуждены пробовать разыгрывать верхом или в касание пасами в борьбу – и это было неэффективно. «Бетис» не создавал моментов, но «Челси» даже центр поля с трудом с третьей-четвертой попытки переходил, поэтому испанцы точно контролировали если не игру, то соперника. Если смотреть на это таким образом, то их гол не пришел из ниоткуда.

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3. Мануэль Пеллегрини – босс центра принятия простых решений. Об этом будет еще много в тексте, поэтому запомните это учреждение. Главная идея «Бетиса» на матч – самому атаковать быстро и заставить соперника атаковать медленно. Потому что козырь «Челси» – именно интенсивность. Ничего сложного, буквально самое простое решение от чилийца – и оно сработало. «Челси» плохо продвигал мяч и тормозил атаки еще до входа на чужую половину поля, а «Бетис» перехватывал круглый в центре и бежал. Эззальзули бежит быстрее Антони, поэтому ставка и была сделана именно на левый фланг. Говорю ли я очевидные вещи? Да. Но эти очевидные вещи позволили «Бетису» вести в счете большую часть времени в финале, поэтому ни одного плохого слова не скажу. План сработал.

4. «Челси» много спешил в последней трети поля, из-за чего отбирал у себя моменты. И я не уверен, в чем именно причина. Первый вариант: команда имела инструкцию от тренера атаковать как можно быстрее, чтобы соперник не успел встать в позиционную оборону аж на своей трети. Второй вариант: из-за того, что «Бетис» останавливал большинство атак «синих» еще за линией центра поля, они чувствовали необходимость конвертировать каждый момент удачной доставки мяча на чужую треть в голевой момент как можно быстрее. То есть спешили из-за подсознательной мысли, что следующий такой шанс может быть ой как нескоро. В любом случае спешка не помогала: футболисты атаки лондонцев пасовали за спины защитникам на партнеров, которые туда не бежали, шли в бесперспективный дриблинг на 3-х соперников, били по воротам вместо того, чтобы разыграть атаку... Из-за этого до перерыва «синие» имели 0 моментов. Первые две трети – слишком медленное движение мяча, последняя – слишком быстрое.

5. Позиционная оборона «Бетиса» не идеальна. Я бы понял эту спешку со стороны «Челси», если бы команду подталкивала мысль «если соперник закроется, мы ничего не сможем». Но такой мысли неоткуда взяться, ведь по пропущенным из игры «Бетис» в топ-10 худших клубов Ла Лиги. В этом аспекте даже «Леганес» лучше. И во втором тайме мы увидели во время атаки на победный забитый гол, что позиционная защита испанцев не является качественной. Тогда 0 понимания, почему «Челси» так спешил. Или плохая задумка тренера, или игроки настолько нервничали. В любом случае, задачей Марески в перерыве было, помимо прочего, сказать футболистам больше разыгрывать мяч в последней трети. Кажется, сказал. Помогло.

Getty Images/Global Images Ukraine.

6. Ближе к перерыву комментатор отметил, что фолов почти нет – а их набежало аж 15 за тайм. Команды его обманули. Ну, и меня, если честно. Но это можно считать маркером того, что «Бетис» контролирует игру: если у нас нет голевых моментов и есть впечатление, что остановки отсутствуют (а они присутствуют), то футбол закончился. Мы попали в какую-то петлю с искажением времени, где вроде состоялась только одна атака «Челси» – а уже прошло 5 минут. И так несколько раз подряд. Англичане владеют мячом почти 70% времени, а ударов не имеют – 4 за тайм, единственный в створ – авантюрная попытка Палмера с острого угла, когда снаряд едва дополз до вратаря. «Бетис» полностью контролировал игру, сушил на профессиональном уровне – отрезками контроля и мелкими фолами. Все как по учебнику. Центр простых решений с Пеллегрини во главе работал без нареканий.

7. На фоне «Бетиса» «Челси» по крайней мере до перерыва выглядел нетехничной и просто худшей командой. Не получалось вообще ничего. Еще и постоянные потери, пасы в никуда, необоснованный дриблинг... Испанцы лучше распоряжались и владением в целом, и конкретно почти каждым своим. Например, если «Челси» зажал команду прессингом на фланге, то она выходила из-под него... коротким пасом. Вратарь также панически не выбивал, хотя вроде бы это и было бы уместно иногда. Еще и в дриблинг футболисты регулярно шли, пытались сохранить мяч. Играли с ним как «Бавария» против условного «Бохума». Не конвертировали красивые действия с круглым у ног в моменты, но нужно ли это вообще, когда ведешь 1:0? Один из коллективов выглядел слабо, другой – изысканно.

8. В перерыве Мареска перестроил структуру билд-апа. Кукурелья пошел играть третьего центрального, поэтому из схемы с четверкой защитников и парой хавов «Челси» перешел в 3-2-Х, благодаря чему получил +1 футболиста в центральной оси. Теперь продвижение мяча стало проще, а вскоре и сам «Бетис» стал выдвигаться на соперника с круглым не так смело – и «Челси» постепенно забрал себе центр поля. Идея хорошая, да еще и сработала – есть повод похвалить Мареску. Но моменты не появились. Вплоть до первого забитого гола лондонцы не имели шансов сравнять счет. Поэтому Мареска игру в перерыве точно не перевернул.

Getty Images/Global Images Ukraine.

9. Главной задачей тренера «Челси» в перерыве было вывести команду из транса. «Бетис» как будто загипнотизировал соперника, сделав футбол максимально медленным и тяжелым, потому что после забитого даже свои быстрые выпады «отключил» – остались только инструменты для торможения игры. Единственный шанс оправиться – изменить темп поединка. И нет, не паническими действиями в последней трети поля – качественными быстрыми розыгрышами. Поэтому +1 человек в билд-апе. Поэтому Санчо (скорость) вышел вместо Нету (креатив, но не скорость), а не вместо Мадуэке (скорость). Мареска хотел поднять темп благодаря более эффективному движению мяча, благодаря ногам отдельных исполнителей... Получилось? Ну, нет. «Челси» действительно забил гол почти сразу после выхода на поле Санчо, но абсолютно точно не из-за решения Марески.

10. Гол «Челси» не вытекал из логики игры, но он состоялся. Из-за Палмера. Тот подготовил идеальный кросс – и команда забила. А потом подготовил еще один – и забила снова. Во-первых, фиксируем: уже во втором еврокубковом финале сезона победный мяч приходит после навеса. Возможно, футбол становится проще (центр простых решений работает круглосуточно!). Если так, то ждем еще хотя бы один забитый в результате кросса и в финале ЛЧ. Во-вторых, какие же молодцы организаторы, которые подбирали детей, чтобы те вывели футболистов на поле! Во время гимна ЛК первым показали Палмера, а «его» ребенок был единственным, кто отработал на камеру: изобразил фирменное празднование голов англичанина. Точно что-то знал... И вот как после такого верить, что сценарии матчей не написаны заранее?

11. Новый Палмер – больше о создании моментов для партнеров, чем о голах. В этом сезоне Коул в какой-то момент имел отрезок из 17-и матчей во всех турнирах, в которых не отличился ни разу. А в этом финале он отдал 2 главных ассиста, один из которых – победный, однако ни разу не пробил из действительно опасной позиции. Герой финала? Да, заслужил свой приз лучшему игроку, потому что именно действие Палмера вернуло «Челси» в игру, а еще одно закрыло путь к трофею для «Бетиса». Палмер спас всех, без него лондонцы, возможно, вообще бы не забили в ворота испанцев, потому что моментов не создавали. Однако Коул спасал команду и раньше, но по-другому – забитыми голами в том числе. А теперь в решающий момент он где-то на фланге, не в центре. Потому что забивать должны другие. Мареска ограничивает Палмера в функционале, однако дает ему карт-бланш на творчество. Таким образом, он меняет лучшего игрока команды под себя, а не подстраивается. Кому-то нужен ответ на вопрос, какой тренер Мареска? Вот он.

12. «Бетис» проиграл поединок сразу, как пропустил во второй раз. Матч полностью под его контролем в первые 60 с лишним минут, и следствие этого – полное отсутствие событий на поле. Ничего не происходит, 0 моментов в обе стороны. И вот ты пропускаешь из ничего. Как реагировать? На табло 1:1, ничего не потеряно – просто пережди, пусть и дальше ничего не происходит, а позже могут быть варианты. А тут пропускаешь из ничего во второй раз. Соперник не перевернул игру – он просто забил дважды благодаря гению Палмера. Но надо что-то менять… однако опций нет. Пеллегрини не было кого выпускать. Поэтому он и бросил на поле после 1:2 Руибаля, на счету которого в сезоне Ла Лиги только 1 забитый гол. Это не могло сработать. Тренер не мог помочь команде. Одно дело – спасаться в игре, где ты просто потерял концентрацию и из-за этого пропустил дважды. Другое – спасаться после того, как все делал почти идеально – и все равно получил 2 гола в свои ворота. Ментально тяжело. А тактических опций уже не было. «Бетис» не имел даже соломинки, за которую мог бы ухватиться.

13. Палмер готовил свой решающий навес секунд 5 или 6: как вообще защитники умудрились потерять в таких условиях Джексона? Вот здесь, в самый ответственный момент, сказался класс футболистов. Ведь Палмер может дважды подряд подать на голову партнеру, а защитники «Бетиса» не могут удержать единственного нападающего соперника в своей штрафной площадке в ситуации, когда понятно: будет навес. Вообще, испанцев даже немного жаль: им просто не хватило индивидуального класса, чтобы победить в выигрышном, исходя из хода событий, поединке.

Getty Images/Global Images Ukraine.

14. «Челси» нужен форвард, потому что Джексон не уровень. Я понимаю, что он забил решающий гол. Но каким образом? Оказался один перед воротами соперника после навеса – и не попал по мячу головой. Забил то ли грудью, то ли плечом... Позже выходил один на один с кипером – пробросил мяч вперед слишком сильно, упустил возможность закрыть игру (тогда было 2:1). В ключевом поединке в борьбе за титул в АПЛ или за проход в следующий раунд плей-офф ЛЧ Джексон также подведет: не реализует свой почти 100-процентный момент из-за технического брака или принятия плохого решения. Это уже было, и вот снова. Я согласен, что футболист прогрессирует и растет вместе с командой, но «Челси» уже хочет решать самые сложные задачи, выигрывать все матчи – ему нужен стабильный форвард уже сейчас. Джексон доказал, что может забивать регулярно, но что способен делать это стабильно – нет. Вот вам финал – и он неубедителен.

15. Мареска победил благодаря тому, что не мешал своим футболистам. Да, он нашел методички центра простых решений (украл у Пеллегрини в перерыве!) – и воспользовался ими. Он не ломал структуру игры с мячом на чужой половине поля, в перерыве изменил схему – но заменой по позиции; даже его более поздние решения (Санчо и Колвилл вместо Нету и Бадьяшиля) – это точно не о смелости. Мареска не делал ничего радикального, хотя у его команды радикально не получалось. Он немного помог футболистам изменением структуры билд-апа, дал указание не спешить в работе с мячом в последней трети – это все лишь косметические изменения. Он доверился футболистам, позволил им спасать все самим. И Палмер спас – и тренера, и команду. Не пришлось изобретать что-то исключительное. Финал выигран за счет принятия простых решений.

16. «Бетис» – это удав. Хищный, но неторопливый. Увидел жертву (забил гол) где-то на горизонте – и спокойно пополз к ней. Скорость – это для других. Схватил добычу (контролируешь ход игры)? Ну, теперь надо постепенно протолкнуть ее внутрь, главное – без резких движений. А если жертва убежала… Ну, значит, просто не сегодня. И хорошо, можно ползти домой и попробовать завтра. Или через неделю. Трагедии не произошло. Вы заметили, что там только Антони что-то нервничал, другие футболисты – нет. Потому что они больше времени в клубе и понимают, что нервы, резкие движения и т.д. – это вообще не их, это о ком-то другом. «Бетис» выглядит солидным и статным, когда все идет хорошо, но когда плохо – равнодушным и как-то даже слишком спокойным. Потому что и Пеллегрини такой. Насколько же тренерская команда... Думаю, «Бетис», если бы играл в Италии, боролся бы за титул Серии А, потому что там такие черты – то, что доктор прописал.

Getty Images/Global Images Ukraine.

17. Финал получился посредственным. Лучшая команда по составу более 60 минут не могла создать вообще ничего. Худшая после того, как забила гол, бросила атаковать и стремилась сделать игру непригодной для просмотра (почти получилось). Первый забитый – результат ошибки при выходе в атаку, ключевой гол поединка – индивидуальное действие футболиста, а не следствие комбинации. Один из тренеров не пытался перевернуть игру, а другой, когда это было необходимо, не имел опций даже для того, чтобы попробовать. На последних минутах интриги уже не было. Голов много, а вот событий – нет. Еще и Антони промолчал, из-за чего мы не сможем всю следующую неделю купаться в мемах... Могло быть лучше, интереснее. И главное: финал не компенсировал плохого турнира. В Лиге конференций играли в основном слабые команды, а победителя, как оказалось, можно было короновать уже в августе. Решающий матч мог бы подсластить пилюлю – но и у него не получилось.

На месте УЕФА я бы подумал о возвращении правила, согласно которому несколько команд вылетают в Лигу конференций из Лиги Европы. Потому что третий по статусу международный клубный турнир прямо сейчас – неинтересный, неспособный подарить нам качественный финал. Этот кто-то посмотрел, потому что играл «Челси». А вот в следующем году скрестят шпаги, например, «Ноттингем Форест» и «Страсбур»... То есть лучше не будет – только хуже. Надо играть на опережение. Иначе нейтральный болельщик не включит матч этого турнира даже тогда, когда этот поединок будет единственным футбольным событием вечера.