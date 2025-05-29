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  4. ФОТО. Мудрик отреагировал на унизительный мем для фанатов Арсенала
Лига конференций
29 мая 2025, 10:38 |
1417
0

ФОТО. Мудрик отреагировал на унизительный мем для фанатов Арсенала

Фанаты Челси сравнили еврокубковые достижения Михаила и канониров

29 мая 2025, 10:38 |
1417
0
ФОТО. Мудрик отреагировал на унизительный мем для фанатов Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка фанаты Челси, празднуя победу в еврокубке, создали много юмористических публикаций, в том числе издеваясь над своим извечным соперником и соседом по Лондону – Арсеналом.

Так, в одной из публикаций фанаты сравнили еврокубковые достижения отстраненного за допинг украинского вингера синих Михаила Мудрика и канониров. Дело в том, что Мудрик за карьеру выиграл больше еврокубков (1), чем Арсенал за всю историю существования (0, если не учитывать Кубок обладателей кубков).

Михаил оценил юмор болельщиков и лайкнул эту публикацию.

ФОТО. Мудрик отреагировал на унизительный мем для фанатов Арсенала

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Бетис фото Михаил Мудрик Челси Лига конференций Бетис - Челси мемы юмор Арсенал Лондон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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