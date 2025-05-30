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  4. Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 01:55 |
252
0

Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский

Мирон Маркевич отметил работу Руслана Ротаня

30 мая 2025, 01:55 |
252
0
Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский специалист Мирон Маркевич рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером УПЛ на сегодняшний день.

«С этими футболистами, которые были у Ротаня, занять второе место – это очень хороший результат. Он сделал команду из футболистов, которых никто не знал – те же Безерра, Кампуш. Если бы в Александрии была более широкая скамейка запасных, то можно было бы и с Динамо за первое место побороться.

Что ждет Ротаня в Полесье? Трудно сказать. В Полесье нужно менять много футболистов. Если руководство житомирского клуба пойдет Ротаню навстречу и даст ему взять тех игроков, которых он хочет, то будет хорошо. Но с имеющейся командой Ротаню будет трудно», – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич вспомнил сорванный трансфер Евгения Коноплянки в «Ливерпуль».

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Александр Шовковский Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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