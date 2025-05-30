Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
Мирон Маркевич отметил работу Руслана Ротаня
Известный украинский специалист Мирон Маркевич рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером УПЛ на сегодняшний день.
«С этими футболистами, которые были у Ротаня, занять второе место – это очень хороший результат. Он сделал команду из футболистов, которых никто не знал – те же Безерра, Кампуш. Если бы в Александрии была более широкая скамейка запасных, то можно было бы и с Динамо за первое место побороться.
Что ждет Ротаня в Полесье? Трудно сказать. В Полесье нужно менять много футболистов. Если руководство житомирского клуба пойдет Ротаню навстречу и даст ему взять тех игроков, которых он хочет, то будет хорошо. Но с имеющейся командой Ротаню будет трудно», – сказал Маркевич.
Ранее Маркевич вспомнил сорванный трансфер Евгения Коноплянки в «Ливерпуль».
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