Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Если бы Коноплянку продали именно туда, то он бы достиг высот»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 03:31 |
209
0

МАРКЕВИЧ: «Если бы Коноплянку продали именно туда, то он бы достиг высот»

Мирон Маркевич – о сорванном трансфере украинца в «Ливерпуль»

28 мая 2025, 03:31 |
209
0
МАРКЕВИЧ: «Если бы Коноплянку продали именно туда, то он бы достиг высот»
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич вспомнил сорванный трансфер Евгения Коноплянки в «Ливерпуль».

«Может, если бы его продали в Ливерпуль, он достиг бы серьезных высот. С другой стороны, тогда может бы и Днепр в финале не играл. К сожалению, после Днепра... Еще раз говорю, для каждого футболиста важно доверие тренера. Считаю, ему не дали полностью раскрыться как в Севилье, так и в Шальке», – сказал Маркевич.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

По теме:
ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19
ШАПАРЕНКО: «К следующему сезону надо подходить с такой же самоотдачей»
ДУБИНЧАК: «В Динамо такое чувство, что ты всегда в полном фокусе»
Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр Евгений Коноплянка Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 28 мая 2025, 04:32 0
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая в 22:00 по Киеву во Вроцлаве

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Футбол | 27 мая 2025, 08:25 9
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы

Украинский вратарь не спешит покидать мадридский гранд

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Блаженны вы, радуйтесь и веселитесь»
Бокс | 28.05.2025, 00:20
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Блаженны вы, радуйтесь и веселитесь»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Блаженны вы, радуйтесь и веселитесь»
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
Футбол | 27.05.2025, 08:59
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 27.05.2025, 19:55
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 16
Футбол
Рафинья пообещал Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер
Рафинья пообещал Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер
26.05.2025, 02:34
Футбол
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
26.05.2025, 08:53 2
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 5
Другие виды
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
26.05.2025, 04:25 1
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем