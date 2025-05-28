МАРКЕВИЧ: «Если бы Коноплянку продали именно туда, то он бы достиг высот»
Мирон Маркевич – о сорванном трансфере украинца в «Ливерпуль»
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич вспомнил сорванный трансфер Евгения Коноплянки в «Ливерпуль».
«Может, если бы его продали в Ливерпуль, он достиг бы серьезных высот. С другой стороны, тогда может бы и Днепр в финале не играл. К сожалению, после Днепра... Еще раз говорю, для каждого футболиста важно доверие тренера. Считаю, ему не дали полностью раскрыться как в Севилье, так и в Шальке», – сказал Маркевич.
Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.
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