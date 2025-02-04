Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат в еврокубках? Такой уровень наших команд»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

«Я не могу сказать, что были какие-то вопиющие просчеты в подготовительный период. Видимо, таков уж уровень даже наших лучших команд, которые банально проигрывали конкурентам не только в скорости перемещений по футбольному полю, но и в принятии решений.

Во-вторых, складывалось впечатление, что игрокам «Шахтера» и «Динамо», особенно молодым, не хватало сил вести борьбу сразу на нескольких «фронтах». Конечно, справедливости ради, следует сказать, что сказывалось то, что в отличие от соперников наши клубы из-за российской агрессии вынуждены были постоянно играть в гостях, что негативно влияло на тренировочный процесс.

Но эти потери можно было минимизировать и проводить официальные поединки не в Германии, а в соседней Польше. Мне, в частности, не понятно почему динамовцы решили играть так далеко – в Гамбурге при пустых трибунах, тратя огромные средства на аренду стадиона. Впрочем, это уже вопрос не к тренерскому штабу, а к менеджменту киевлян».