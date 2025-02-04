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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат в еврокубках? Такой уровень наших команд»
Лига чемпионов
04 февраля 2025, 18:50 |
156
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат в еврокубках? Такой уровень наших команд»

Специалист считает, что «Шахтер» и «Динамо» проигрывали соперникам в скорости

04 февраля 2025, 18:50 |
156
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат в еврокубках? Такой уровень наших команд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д. – Шахтар

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

«Я не могу сказать, что были какие-то вопиющие просчеты в подготовительный период. Видимо, таков уж уровень даже наших лучших команд, которые банально проигрывали конкурентам не только в скорости перемещений по футбольному полю, но и в принятии решений.

Во-вторых, складывалось впечатление, что игрокам «Шахтера» и «Динамо», особенно молодым, не хватало сил вести борьбу сразу на нескольких «фронтах». Конечно, справедливости ради, следует сказать, что сказывалось то, что в отличие от соперников наши клубы из-за российской агрессии вынуждены были постоянно играть в гостях, что негативно влияло на тренировочный процесс.

Но эти потери можно было минимизировать и проводить официальные поединки не в Германии, а в соседней Польше. Мне, в частности, не понятно почему динамовцы решили играть так далеко – в Гамбурге при пустых трибунах, тратя огромные средства на аренду стадиона. Впрочем, это уже вопрос не к тренерскому штабу, а к менеджменту киевлян».

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Лига чемпионов Лига Европы Шахтер Донецк Динамо Киев инсайд Мирон Маркевич
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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