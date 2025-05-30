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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 00:02 | Обновлено 30 мая 2025, 00:19
706
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»

Мирон Богданович – о Ризныке

30 мая 2025, 00:02 | Обновлено 30 мая 2025, 00:19
706
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о вратаре донецкого «Шахтера» Дмитрии Ризныке.

«Ризнык – хороший вратарь! Он мне нравился еще когда играл за «Ворсклу». Этот сезон Ризнык провел ровно, без срывов. То, что у «Шахтера» дырявая оборона – это не его проблемы», – сказал Маркевич.

В этом сезоне Ризнык провел 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

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Дмитрий Ризнык Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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