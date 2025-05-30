Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Мирон Богданович – о Ризныке
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о вратаре донецкого «Шахтера» Дмитрии Ризныке.
«Ризнык – хороший вратарь! Он мне нравился еще когда играл за «Ворсклу». Этот сезон Ризнык провел ровно, без срывов. То, что у «Шахтера» дырявая оборона – это не его проблемы», – сказал Маркевич.
В этом сезоне Ризнык провел 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.
Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.
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