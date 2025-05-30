Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Николае Шапаренко и оценил ситуацию с его потенциальным трансфером в европейский чемпионат.

«Шапаренко может и сильнее играть, чем сейчас. Чтобы перейти в европейский клуб, ему нужно больше работать, в обороне играть, а задатки и класс у Шапаренко есть. Динамо стартует в квалификации Лиги чемпионов и там Шапаренко нужно себя проявить», – сказал Маркевич.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.