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  4. Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 03:09 |
196
0

Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 

Мирон Богданович – о Николае Шапаренко

30 мая 2025, 03:09 |
196
0
Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере «Динамо» Николае Шапаренко и оценил ситуацию с его потенциальным трансфером в европейский чемпионат.

«Шапаренко может и сильнее играть, чем сейчас. Чтобы перейти в европейский клуб, ему нужно больше работать, в обороне играть, а задатки и класс у Шапаренко есть. Динамо стартует в квалификации Лиги чемпионов и там Шапаренко нужно себя проявить», – сказал Маркевич.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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