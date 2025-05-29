ИСКО: «Это было очень больно. Во втором тайме нас просто переехали»

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором встретились испанский «Бетис» и английский «Челси». Лондонский клуб пропустил первым, но смог одолеть соперника со счетом 4:1.

Атакующий полузащитник испанского коллектива Иско поделился эмоциями после болезненного поражения в финале турнира:

«Мы провели сильный первый тайм, в котором у соперника почти не было шансов. Мы были близки к победе, но не знали, как правильно воспользоваться счетом – у нас целый сезон с этим проблемы. В финале европейского турнира за ошибки наказывают.

Во втором тайме они нас переехали. Это было очень больно. Думаю, мы слишком расслабились из-за счета, который был на табло. Мы сидели слишком глубоко. «Челси» – команда с большим качеством, большой силой», – опустошен Иско.