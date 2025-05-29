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  4. ИСКО: «Это было очень больно. Во втором тайме нас просто переехали»
Лига конференций
29 мая 2025, 08:57 |
553
1

ИСКО: «Это было очень больно. Во втором тайме нас просто переехали»

Иско опустошен после болезненного поражения в финале Лиги конференций

29 мая 2025, 08:57 |
553
1
ИСКО: «Это было очень больно. Во втором тайме нас просто переехали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором встретились испанский «Бетис» и английский «Челси». Лондонский клуб пропустил первым, но смог одолеть соперника со счетом 4:1.

Атакующий полузащитник испанского коллектива Иско поделился эмоциями после болезненного поражения в финале турнира:

«Мы провели сильный первый тайм, в котором у соперника почти не было шансов. Мы были близки к победе, но не знали, как правильно воспользоваться счетом – у нас целый сезон с этим проблемы. В финале европейского турнира за ошибки наказывают.

Во втором тайме они нас переехали. Это было очень больно. Думаю, мы слишком расслабились из-за счета, который был на табло. Мы сидели слишком глубоко. «Челси» – команда с большим качеством, большой силой», – опустошен Иско.

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Лига конференций Бетис Челси Бетис - Челси Иско
Николай Титюк Источник: ESPN
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Mark4854590
Не вистачило команди на весь матч. Челсі додав, а Бетіс не зміг
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