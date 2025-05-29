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  4. Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
Испания
29 мая 2025, 08:21 |
673
0

Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале

Орельен Тчуамени получит шанс стать лидером испанского коллектива в новом сезоне

29 мая 2025, 08:21 |
673
0
Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Мадридский «Реал» после завершения чемпионата 2024/25 решил попрощаться с главным тренером Карло Анчелотти, а вместо него договорились о сотрудничестве с известным испанским специалистом Хаби Алонсо.

Новый тренер начнет свою работу уже в июне, чтобы подготовить команду к Клубному чемпионату мира, который состоится в США. Алонсо постепенно определяется с игроками, которые будут играть важную роль в его проекте.

По сообщениям испанской прессы, новый тренер предоставит шанс проявить себя полузащитнику Орельену Тчуамени. Испанский наставник уверен, что французского футболиста ждет успешной будущее и готов доверять ему. Более того, Хаби считает 25-летнего француза неприкосновенным игроком и не будет рассматривать никакие предложения о его трансфере.

«Реал» готов поддержать такое решение Алонсо – в клубе видят прогресс Орельена, который за последние месяцы стал важным футболистом в системе мадридского коллектива. В сезоне 2024/25 Тчуамени провел 51 матч во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Орельен Тчуамени
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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