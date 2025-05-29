Хаби Алонсо назвал неприкосновенного футболиста в мадридском Реале

Мадридский «Реал» после завершения чемпионата 2024/25 решил попрощаться с главным тренером Карло Анчелотти, а вместо него договорились о сотрудничестве с известным испанским специалистом Хаби Алонсо.

Новый тренер начнет свою работу уже в июне, чтобы подготовить команду к Клубному чемпионату мира, который состоится в США. Алонсо постепенно определяется с игроками, которые будут играть важную роль в его проекте.

По сообщениям испанской прессы, новый тренер предоставит шанс проявить себя полузащитнику Орельену Тчуамени. Испанский наставник уверен, что французского футболиста ждет успешной будущее и готов доверять ему. Более того, Хаби считает 25-летнего француза неприкосновенным игроком и не будет рассматривать никакие предложения о его трансфере.

«Реал» готов поддержать такое решение Алонсо – в клубе видят прогресс Орельена, который за последние месяцы стал важным футболистом в системе мадридского коллектива. В сезоне 2024/25 Тчуамени провел 51 матч во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.