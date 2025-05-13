Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы четыре футболиста Реала, которые страдали при Карло Анчелотти
Испания
13 мая 2025, 20:41 | Обновлено 13 мая 2025, 20:49
1750
0

Названы четыре футболиста Реала, которые страдали при Карло Анчелотти

Тчуамени, Камавинга, Эндрик и Гюлер оказались недовольны методами наставника

13 мая 2025, 20:41 | Обновлено 13 мая 2025, 20:49
1750
0
Названы четыре футболиста Реала, которые страдали при Карло Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет Мадрид 26 мая, чтобы начать работу во главе сборной Бразилии.

После официального подтверждения ухода итальянского наставника, испанские журналисты рассказали некоторые особенности в работе тренера и проблемы в мадридском клубе.

Оказалось, что четыре футболиста «Реала» страдали в Мадриде из-за отсутствия индивидуальных тренеров, которые могли бы работать отдельно с каждым игроком. Это Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер и Эндрик.

Кроме того, эта четверка была недовольной из-за недостаточного количества тактических занятий, что и привело к провалу на футбольном поле. Футболисты мадридской команды считают, что Анчелотти не уделял должного внимания некоторым аспектам, из-за чего «Реал» часто терпел поражения.

Раздражение вызывало и отсутствие игровой практики – Карло не был поклонником ротации, поэтому некоторые футболисты получали слишком мало времени в официальных матчах.

По теме:
Где Цыганков? Вальядолид и Жирона определились с стартовыми составами
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Мичел сказал, сколько очков нужно Жироне, чтобы не вылететь в Сегунду
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Арда Гюлер Эндрик Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: The Athletic
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Теннис | 12 мая 2025, 23:50 49
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме

Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира

Позолоченный состав. Может ли Александрия обогатиться на распродаже игроков
Футбол | 13 мая 2025, 16:07 15
Позолоченный состав. Может ли Александрия обогатиться на распродаже игроков
Позолоченный состав. Может ли Александрия обогатиться на распродаже игроков

Оцениваем перспективы «кадровой монетизации» клуба-претендента на чемпионство в УПЛ

Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Футбол | 13.05.2025, 09:15
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Маркевич предупредил Шахтер не повторять ошибки мадридского Реала
Футбол | 13.05.2025, 19:44
Маркевич предупредил Шахтер не повторять ошибки мадридского Реала
Маркевич предупредил Шахтер не повторять ошибки мадридского Реала
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Футбол | 13.05.2025, 07:57
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03 2
Бокс
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 12
Бокс
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 3
Футбол
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
12.05.2025, 07:51 2
Футбол
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 39
Другие виды
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
12.05.2025, 14:40 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем