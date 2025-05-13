Названы четыре футболиста Реала, которые страдали при Карло Анчелотти
Тчуамени, Камавинга, Эндрик и Гюлер оказались недовольны методами наставника
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет Мадрид 26 мая, чтобы начать работу во главе сборной Бразилии.
После официального подтверждения ухода итальянского наставника, испанские журналисты рассказали некоторые особенности в работе тренера и проблемы в мадридском клубе.
Оказалось, что четыре футболиста «Реала» страдали в Мадриде из-за отсутствия индивидуальных тренеров, которые могли бы работать отдельно с каждым игроком. Это Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер и Эндрик.
Кроме того, эта четверка была недовольной из-за недостаточного количества тактических занятий, что и привело к провалу на футбольном поле. Футболисты мадридской команды считают, что Анчелотти не уделял должного внимания некоторым аспектам, из-за чего «Реал» часто терпел поражения.
Раздражение вызывало и отсутствие игровой практики – Карло не был поклонником ротации, поэтому некоторые футболисты получали слишком мало времени в официальных матчах.
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