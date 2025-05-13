Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет Мадрид 26 мая, чтобы начать работу во главе сборной Бразилии.

После официального подтверждения ухода итальянского наставника, испанские журналисты рассказали некоторые особенности в работе тренера и проблемы в мадридском клубе.

Оказалось, что четыре футболиста «Реала» страдали в Мадриде из-за отсутствия индивидуальных тренеров, которые могли бы работать отдельно с каждым игроком. Это Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер и Эндрик.

Кроме того, эта четверка была недовольной из-за недостаточного количества тактических занятий, что и привело к провалу на футбольном поле. Футболисты мадридской команды считают, что Анчелотти не уделял должного внимания некоторым аспектам, из-за чего «Реал» часто терпел поражения.

Раздражение вызывало и отсутствие игровой практики – Карло не был поклонником ротации, поэтому некоторые футболисты получали слишком мало времени в официальных матчах.