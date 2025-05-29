Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В известном украинском клубе возник конфликт из-за смены названия
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 08:09 | Обновлено 29 мая 2025, 08:25
1292
0

В известном украинском клубе возник конфликт из-за смены названия

Основатель «Металлиста 1925» Стороженко считает идею ребрендинга унизительной

29 мая 2025, 08:09 | Обновлено 29 мая 2025, 08:25
1292
0
В известном украинском клубе возник конфликт из-за смены названия
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» планирует осуществить ребрендинг – со следующего сезона клуб намерен сменить название на ФК «Харьков». Об этом заявил президент клуба Первой лиги Владимир Носов.

Основатель «Металлиста 1925» Сергей Стороженко раскритиковал эту идею, поскольку считает ее унизительной. Он сообщил, что в клубе никто не предупредил о грядущих изменениях совладельцев:

«О ребрендинге ФК «Металлист 1925» на ФК «Харьков», могу сказать, что такие действия меня лично, да и тех, кто рядом со мной создавал этот клуб, огорчили. Нас, совладельцев клуба, никто не спросил и даже не сообщил о намерениях изменить название и другие атрибуты: цвет, герб, флаг и прочее.

Основатели клуба – это люди с искренними сердцами, которые создали в 2016 году этот футбольный клуб, как социальный проект в очень тяжелый для Харьковщины час, и болельщики потянулись к нему.

Если бы авторы этой унизительной идеи ознакомились с историей ФК «Харьков», а именно это название задумали присвоить нашему клубу реформаторы, то разум подсказал бы, что сначала спорт и спортивные достижения, а затем бизнес и ребрендинг. Надо отказаться от этой неблагодарной идеи. Надеюсь, что не только у меня такое мнение и интеллект главного владельца победит», – сообщил Стороженко.

«Металлист 1925» занял третье место в Первой лиге и проведет переходные матчи с командой УПЛ. В плей-офф за право играть в элитном дивизионе харьковский коллектив сыграет против «Левого Берега».

По теме:
Ворскла сыграет в переходных матчах без важного игрока. Он уже попрощался
Футболист киевского Динамо попал в список номинантов премии Golden Boy
Наставник Черноморца рассказал, из-за кого клуб вылетел в Первую лигу
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Металлист 1925 Владимир Носов Сергей Стороженко ребрендинг переименование Харьков
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Теннис | 28 мая 2025, 22:01 38
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025

Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28 мая 2025, 20:00 23
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»

Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Футбол | 28.05.2025, 14:09
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц
Футбол | 29.05.2025, 04:43
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами добыл первую победу за месяц
Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет
Футбол | 29.05.2025, 08:00
Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет
Путь из Киева в Премьер-лигу. Миколенко исполнилось 26 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 3
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 2
Бокс
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
27.05.2025, 11:29 2
Теннис
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 86
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем