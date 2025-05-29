В известном украинском клубе возник конфликт из-за смены названия

Харьковский «Металлист 1925» планирует осуществить ребрендинг – со следующего сезона клуб намерен сменить название на ФК «Харьков». Об этом заявил президент клуба Первой лиги Владимир Носов.

Основатель «Металлиста 1925» Сергей Стороженко раскритиковал эту идею, поскольку считает ее унизительной. Он сообщил, что в клубе никто не предупредил о грядущих изменениях совладельцев:

«О ребрендинге ФК «Металлист 1925» на ФК «Харьков», могу сказать, что такие действия меня лично, да и тех, кто рядом со мной создавал этот клуб, огорчили. Нас, совладельцев клуба, никто не спросил и даже не сообщил о намерениях изменить название и другие атрибуты: цвет, герб, флаг и прочее.

Основатели клуба – это люди с искренними сердцами, которые создали в 2016 году этот футбольный клуб, как социальный проект в очень тяжелый для Харьковщины час, и болельщики потянулись к нему.

Если бы авторы этой унизительной идеи ознакомились с историей ФК «Харьков», а именно это название задумали присвоить нашему клубу реформаторы, то разум подсказал бы, что сначала спорт и спортивные достижения, а затем бизнес и ребрендинг. Надо отказаться от этой неблагодарной идеи. Надеюсь, что не только у меня такое мнение и интеллект главного владельца победит», – сообщил Стороженко.

«Металлист 1925» занял третье место в Первой лиге и проведет переходные матчи с командой УПЛ. В плей-офф за право играть в элитном дивизионе харьковский коллектив сыграет против «Левого Берега».