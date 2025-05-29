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  4. ВИДЕО. Реакция Марески и Палмера после победы в финале Лиге конференций
Лига конференций
29 мая 2025, 07:13 |
889
0

ВИДЕО. Реакция Марески и Палмера после победы в финале Лиге конференций

Английский «Челси» оказался сильнее испанского «Бетиса» со счетом 4:1

29 мая 2025, 07:13 |
889
0
ВИДЕО. Реакция Марески и Палмера после победы в финале Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором встретились испанский «Бетис» и английский «Челси». Лондонский клуб пропустил первым, но смог одолеть соперника со счетом 4:1.

После финального свистка главный тренер «Челси» Энцо Мареска и полузащитник Коул Палмер прокомментировали успех лондонского коллектива. Наставник английской команды признался, что им было тяжелее, ведь «Бетис» имел на 48 часов больше на отдых.

Палмер рассказал, что во втором тайме ему и его одноклубникам удалось сыграть намного лучше, чем в первом. Кроме того, Коул признался, что сумел отдать две результативные передачи, так как ему просто надоело постоянно отдавать мяч назад и он решил немного обостритть атаки «Челси».

ВИДЕО. Реакция Марески и Палмера после победы в финале Лиге конференций

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Лига конференций Бетис Челси Бетис - Челси Коул Палмер Энцо Мареска видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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