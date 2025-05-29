28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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После поединка все футболисты Челси вышли на поле, чтобы получить медали и вместе с кубком отпраздновать победу в соревновании, однако отстраненный из-за допинг-скандала Михаил Мудрик, который в этот момент был на стадионе, так и остался на трибунах.

По информации британского издания The Sun, 24-летний украинец прилетел во Вроцлав просто чтобы забрать свою медаль победителя турнира, независимо от того, удастся ли отпраздновать триумф вместе с партнерами.