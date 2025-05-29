Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Лига конференций
29 мая 2025, 02:30 |
628
0

С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу

Украинский вингер «Челси» просто хотел забрать медаль

29 мая 2025, 02:30 |
628
0
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка все футболисты Челси вышли на поле, чтобы получить медали и вместе с кубком отпраздновать победу в соревновании, однако отстраненный из-за допинг-скандала Михаил Мудрик, который в этот момент был на стадионе, так и остался на трибунах.

По информации британского издания The Sun, 24-летний украинец прилетел во Вроцлав просто чтобы забрать свою медаль победителя турнира, независимо от того, удастся ли отпраздновать триумф вместе с партнерами.

По теме:
Коул ПАЛМЕР: «Честно говоря, надоело просто катать мяч назад и в стороны»
МАРЕСКА: «Привели клуб туда, где он должен быть – в число лучших в Европе»
ФОТО. Первый трофей Челси с 2022. Церемония награждения после финала ЛК
Бетис Михаил Мудрик Челси Лига конференций Бетис - Челси медали
Дмитрий Вус Источник: The Sun
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28 мая 2025, 07:30 10
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 28 мая 2025, 06:23 28
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций

Украину в еврокубках будут представлять 4 команды, но сколько пройдут отбор?

Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 17:10
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
Футбол | 29.05.2025, 03:25
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
ВИДЕО. Легенда: Месси красиво открыл счет в матче Интер Майами – Монреаль
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Теннис | 28.05.2025, 22:01
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
Алонсо назвал Пересу футболиста, с которым Реал возьмет ЛЧ. Это не Холанд
27.05.2025, 08:49 3
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
27.05.2025, 08:25 9
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 9
Футбол
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем