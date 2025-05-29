ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций
Украинский футболист попал на чемпионский постер команды
28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
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После поединка лондонская команда в своих социальных сетях опубликовала фото чемпионского постера. На него попали все футболисты Челси, которые принимали участие в матчах Лиги конференций, даже те, что сейчас откомандированы в аренду в другие клубы. В том числе место на фото нашлось и для Михаила Мудрика, который пока не может играть за синих из-за отстранения в результате допинг-скандала.
В матчах квалификации и этапа лиги Лиги конференций Михаил Мудрик провел 6 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций
EUROPEAN WINNERS!!! 🏆 pic.twitter.com/sCm3slcbJv— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2025
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