28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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После поединка лондонская команда в своих социальных сетях опубликовала фото чемпионского постера. На него попали все футболисты Челси, которые принимали участие в матчах Лиги конференций, даже те, что сейчас откомандированы в аренду в другие клубы. В том числе место на фото нашлось и для Михаила Мудрика, который пока не может играть за синих из-за отстранения в результате допинг-скандала.

В матчах квалификации и этапа лиги Лиги конференций Михаил Мудрик провел 6 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций