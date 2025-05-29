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  4. ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций
Лига конференций
29 мая 2025, 00:33 |
690
1

ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций

Украинский футболист попал на чемпионский постер команды

29 мая 2025, 00:33 |
690
1
ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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После поединка лондонская команда в своих социальных сетях опубликовала фото чемпионского постера. На него попали все футболисты Челси, которые принимали участие в матчах Лиги конференций, даже те, что сейчас откомандированы в аренду в другие клубы. В том числе место на фото нашлось и для Михаила Мудрика, который пока не может играть за синих из-за отстранения в результате допинг-скандала.

В матчах квалификации и этапа лиги Лиги конференций Михаил Мудрик провел 6 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

ФОТО. О Мудрике не забыли. Челси отпраздновал победу в Лиге конференций

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Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси Михаил Мудрик фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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