Джанлуиджи БУФФОН: «Это ненужные мифы. Вратарь не должен так делать»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о современных вратарях.

«Говорят, что современный вратарь теперь должен делать по 30 результативных передач, что это главное, а потом Лигу чемпионов выигрывает Доннарумма.

Каждый должен делать свое дело, вратарь не должен делать то, что сейчас говорят, его основная задача – ловить мячи. А все остальное – ненужные мифы.

Последние 10 раз ЛЧ выигрывали вратари, которые являются специалистами по сейвам, это Куртуа, Навас, Менди», – сказал Буффон.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.