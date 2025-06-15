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  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Это ненужные мифы. Вратарь не должен так делать»
Лига чемпионов
15 июня 2025, 00:43 |
381
0

Джанлуиджи БУФФОН: «Это ненужные мифы. Вратарь не должен так делать»

Легендарный голкипер – о современных вратарях

15 июня 2025, 00:43 |
381
0
Джанлуиджи БУФФОН: «Это ненужные мифы. Вратарь не должен так делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о современных вратарях.

«Говорят, что современный вратарь теперь должен делать по 30 результативных передач, что это главное, а потом Лигу чемпионов выигрывает Доннарумма.

Каждый должен делать свое дело, вратарь не должен делать то, что сейчас говорят, его основная задача – ловить мячи. А все остальное – ненужные мифы.

Последние 10 раз ЛЧ выигрывали вратари, которые являются специалистами по сейвам, это Куртуа, Навас, Менди», – сказал Буффон.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.

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Дмитрий Олейник Источник: Calciomercato
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