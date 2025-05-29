ВИДЕО. Как Кайседо на 90+1-й установил окончательный счет финала ЛК 2024/25

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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Четвертый и последний мяч для синих в этой встрече оформил Мойсес Кайседо на 90+1-й минуте.

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