Лига конференций29 мая 2025, 00:05 | Обновлено 29 мая 2025, 00:06
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ВИДЕО. Как Кайседо на 90+1-й установил окончательный счет финала ЛК 2024/25
Мойсес в конце матча Бетис – Челси забил четвертый для пенсионеров
29 мая 2025, 00:05 | Обновлено 29 мая 2025, 00:06
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28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Четвертый и последний мяч для синих в этой встрече оформил Мойсес Кайседо на 90+1-й минуте.
Челси стал победителем третьего по силе еврокубка!
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