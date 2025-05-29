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Лига конференций
29 мая 2025, 00:05 | Обновлено 29 мая 2025, 00:06
89
0

ВИДЕО. Как Кайседо на 90+1-й установил окончательный счет финала ЛК 2024/25

Мойсес в конце матча Бетис – Челси забил четвертый для пенсионеров

29 мая 2025, 00:05 | Обновлено 29 мая 2025, 00:06
89
0
ВИДЕО. Как Кайседо на 90+1-й установил окончательный счет финала ЛК 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертый и последний мяч для синих в этой встрече оформил Мойсес Кайседо на 90+1-й минуте.

Челси стал победителем третьего по силе еврокубка!

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видео голов и обзор Челси Бетис Бетис - Челси Лига конференций Мойсес Кайседо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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