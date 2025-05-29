Вечером 29 мая в 20:00 по киевскому времени на стадионе HNK Rijeka состоится второй матч финала Кубка Хорватии.

Риека примет Славен Белупо. Первый матч завершился вничью 1:1, так что судьба трофея решится в Риеке. Хозяева считаются фаворитами, однако Славен Белупо попытается преподнести сенсацию.

Риека завоевала чемпионский титул в Хорватии, опередив загребское Динамо по дополнительным показателям – обе команды набрали по 65 очков, но Риека была сильнее в личных встречах. В заключительном туре команда как раз обыграла Славен Белупо (2:0), тогда как Динамо победило Вараждин (1:0). Третье место занял Хайдук с 63 очками.

Таким образом, Риека начнет евросезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, а вот многое зависит и от финала Кубка Хорватии.

Вакантное место, которое должно было достаться обладателю трофея Лиги конференций, перейдет клубу с наивысшим рейтингом среди участников квалификации. У донецкого Шахтера рейтинг – 52.000, а у Динамо Загреб – 56.000. Если хорватский клуб окажется в Лиге конференций, это откроет двери в основу Лиги Европы именно для донецкого клуба.

Так что Шахтер болеет в финале за Славен Белупо: его победа над Риекой подарит горнякам прямую путевку в основной раунд Лиги Европы – без лишних раундов квалификации. В противном случае Шахтер начнет с первого квалификационного раунда отбора Лиги Европы.

Риека – Славен Белупо. Финал Кубка Хорватии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка