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29 мая 2025, 00:57 | Обновлено 29 мая 2025, 01:12
33
0

Риека – Славен Белупо. Финал Кубка Хорватии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 мая в 20:00 матч, который влияет на судьбу донецкого Шахтера

29 мая 2025, 00:57 | Обновлено 29 мая 2025, 01:12
33
0
Риека – Славен Белупо. Финал Кубка Хорватии. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 мая в 20:00 по киевскому времени на стадионе HNK Rijeka состоится второй матч финала Кубка Хорватии.

Риека примет Славен Белупо. Первый матч завершился вничью 1:1, так что судьба трофея решится в Риеке. Хозяева считаются фаворитами, однако Славен Белупо попытается преподнести сенсацию.

Риека завоевала чемпионский титул в Хорватии, опередив загребское Динамо по дополнительным показателям – обе команды набрали по 65 очков, но Риека была сильнее в личных встречах. В заключительном туре команда как раз обыграла Славен Белупо (2:0), тогда как Динамо победило Вараждин (1:0). Третье место занял Хайдук с 63 очками.

Таким образом, Риека начнет евросезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, а вот многое зависит и от финала Кубка Хорватии.

Вакантное место, которое должно было достаться обладателю трофея Лиги конференций, перейдет клубу с наивысшим рейтингом среди участников квалификации. У донецкого Шахтера рейтинг – 52.000, а у Динамо Загреб – 56.000. Если хорватский клуб окажется в Лиге конференций, это откроет двери в основу Лиги Европы именно для донецкого клуба.

Так что Шахтер болеет в финале за Славен Белупо: его победа над Риекой подарит горнякам прямую путевку в основной раунд Лиги Европы – без лишних раундов квалификации. В противном случае Шахтер начнет с первого квалификационного раунда отбора Лиги Европы.

Риека – Славен Белупо. Финал Кубка Хорватии. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка

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чемпионат Хорватии по футболу Славен Белупо Риека смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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