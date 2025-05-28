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Лига конференций
28 мая 2025, 23:37 | Обновлено 28 мая 2025, 23:57
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ВИДЕО. Камбек за пять минут. Челси забил второй гол Бетису в финале ЛК

На 70-й Николас Джексон сделал счет 2:1 и вывел синих вперед в решающем матче

28 мая 2025, 23:37 | Обновлено 28 мая 2025, 23:57
198
0
ВИДЕО. Камбек за пять минут. Челси забил второй гол Бетису в финале ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте Николас Джексон сделал счет 2:1 в пользу Челси.

Ассист на форварда синих сделал Коул Палмер, который оформил голевой пас и при первом взятии ворот. Тогда Палмер красиво закинул вперед на Энцо Фернандеса.

До 65-й синие уступали 0:1, но за 5 минут сумели сделать камбек.

❗️ ВИДЕО. Камбек за пять минут. Челси забил второй гол Бетису в финале ЛК

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Николас Джексон видео голов и обзор Челси Бетис Бетис - Челси Лига конференций Коул Палмер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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