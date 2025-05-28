ВИДЕО. Камбек за пять минут. Челси забил второй гол Бетису в финале ЛК
На 70-й Николас Джексон сделал счет 2:1 и вывел синих вперед в решающем матче
28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 70-й минуте Николас Джексон сделал счет 2:1 в пользу Челси.
Ассист на форварда синих сделал Коул Палмер, который оформил голевой пас и при первом взятии ворот. Тогда Палмер красиво закинул вперед на Энцо Фернандеса.
До 65-й синие уступали 0:1, но за 5 минут сумели сделать камбек.
❗️ ВИДЕО. Камбек за пять минут. Челси забил второй гол Бетису в финале ЛК
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