28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 66-й минуте аргентинский хавбек пенсионеров Энцо Фернандес забил в ворота соперников и сделал счет 1:1.

Отдельного внимания заслуживает ассист Коула Палмера, после которого Энцо результативно пробил головой.

Первыми на 9-й минуте в этом поединке забил Абде Эззалзули.

❗️ ВИДЕО. Крутой ассист Палмера. Челси сравнял счет в финале ЛК против Бетиса