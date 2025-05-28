ВИДЕО. Крутой ассист Палмера. Челси сравнял счет в финале ЛК против Бетиса
На 66-й минуте Энцо Фернандес после передачи Коула отличился за пенсионеров
28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 66-й минуте аргентинский хавбек пенсионеров Энцо Фернандес забил в ворота соперников и сделал счет 1:1.
Отдельного внимания заслуживает ассист Коула Палмера, после которого Энцо результативно пробил головой.
Первыми на 9-й минуте в этом поединке забил Абде Эззалзули.
❗️ ВИДЕО. Крутой ассист Палмера. Челси сравнял счет в финале ЛК против Бетиса
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