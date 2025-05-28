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Лига конференций
28 мая 2025, 23:31 | Обновлено 28 мая 2025, 23:57
215
0

ВИДЕО. Крутой ассист Палмера. Челси сравнял счет в финале ЛК против Бетиса

На 66-й минуте Энцо Фернандес после передачи Коула отличился за пенсионеров

28 мая 2025, 23:31 | Обновлено 28 мая 2025, 23:57
215
0
ВИДЕО. Крутой ассист Палмера. Челси сравнял счет в финале ЛК против Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте аргентинский хавбек пенсионеров Энцо Фернандес забил в ворота соперников и сделал счет 1:1.

Отдельного внимания заслуживает ассист Коула Палмера, после которого Энцо результативно пробил головой.

Первыми на 9-й минуте в этом поединке забил Абде Эззалзули.

❗️ ВИДЕО. Крутой ассист Палмера. Челси сравнял счет в финале ЛК против Бетиса

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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