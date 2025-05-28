Игрок Колоса получил дебютный вызов в сборную Грузии

24-летний полузащитник «Колоса» Ника Гагнидзе впервые в карьере сможет сыграть за национальную сборную Грузии.

5 июня грузины сыграют товарищеский матч против Фарерских островов, а 8-го – со сборной Кабо-Верде.

Гагнидзе присоединился к «Колосу» летом 2024 года. До этого времени выступал за грузинский клуб «Дила».

С начала сезона в Украинской Премьер-лиге Гагнидзе сыграл 22 матча и забил 2 мяча.

Полузащитник забивал в ворота «Вереса» и «Карпат».

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