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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 23:28 |
223
0

Игрок Колоса получил дебютный вызов в сборную Грузии

Ника Гагнидзе провел очень хороший сезон за украинский клуб

28 мая 2025, 23:28 |
223
0
Игрок Колоса получил дебютный вызов в сборную Грузии
ФК Колос. Ника Гагнидзе

24-летний полузащитник «Колоса» Ника Гагнидзе впервые в карьере сможет сыграть за национальную сборную Грузии.

5 июня грузины сыграют товарищеский матч против Фарерских островов, а 8-го – со сборной Кабо-Верде.

Гагнидзе присоединился к «Колосу» летом 2024 года. До этого времени выступал за грузинский клуб «Дила».

С начала сезона в Украинской Премьер-лиге Гагнидзе сыграл 22 матча и забил 2 мяча.

Полузащитник забивал в ворота «Вереса» и «Карпат».

ВИДЕО. В самую девять. Колос сравнял счет в матче с Вересом

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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